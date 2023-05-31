Порошенко привез комплект техники защитникам Бахмута. Фото и видео

Петр Порошенко привез десантникам знаменитой 81-й ОАэмбр, которая держит фронт в Донецкой области, бригадный комплект техники. Защитники Бахмута получили 3 передвижных авторемонтных мастерских, 5 банно-прачечных комплексов и 2 тентованных грузовика DAF.

Видео дня

Об этом Порошенко рассказал в своем очередном видео-отчете.

"Мы сегодня на Востоке, чтобы успеть усилить защитников к началу нашего наступления", – отметил пятый президент.

Первое, что по-хозяйски осматривают военные – это мастерские с новеньким инструментом и станками. Теперь можно будет быстро починить технику прямо на месте в полевых условиях, говорят бойцы.

"Техника находится на выполнении боевых задач, и не всегда уместно ее эвакуировать. Вся техника ремонтируется – от танчика до БМП. Кран-стрела – это такая универсальная машина, что может уехать, и краном мы можем заменить поврежденный радиатор. И танк будет через час. -две в боевом состоянии", – объяснил десантник.

На бане-прачечные комплексы – тоже большой спрос в войсках, тем более, что впереди жаркое лето. Волонтеры ОО "Дело Громад" с Фондом Порошенко поставили своей целью до конца года передать в войска 120 комплексов, а потребность в десять раз больше. Впрочем, 81 бригада сегодня получила полный комплект – 5 бытовых комплексов.

"Это мобильные бани, которые будут служить ребятам на передовой. Там тяжело найти условия, чтобы помыться и комфортно себя чувствовать. Мы очень благодарны за эти бани, которые действительно принесут пользу на передовой", – говорит боец.

Как отметил Порошенко, баня на фронте – это забота не только о комфорте и боевом духе, но и о здоровье бойцов.

Петр Порошенко вспоминает, что бригада была создана в октябре 2014 года, а уже в ноябре вступила в бой на участке Донецкого аэропорта.

"Оборона Донецкого аэропорта, Водяное, Опытное, промзона Авдеевки, Светлодарская дуга – и вот ныне Бахмут и другие не менее тяжелые участки. Эти населенные пункты очень хорошо известны нашим десантникам из 81 ДШВ. За них они держали оборону, и хорошо насыпают врагу ", – напомнил Порошенко.

"Поблагодарил ребят за защиту украинской земли. Настроение у них боевое - хватит на несколько десантных бригад", - сказал Петр Порошенко.