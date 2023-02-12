Порошенко привез бригаде ПВО на южном фронте DAFы и оборудование

Петр Порошенко посетил бригаду противовоздушной обороны на южном фронте. Он передал бойцам оборудование для командного пункта, а также два грузовика DAF. Один грузовик-"зенитка" – под установку ЗУ-23-2.

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Об этом Порошенко рассказал в Facebook. По его словам, благодаря жесткой подвеске и продуманной конструкции грузовик-"зенитка" практически идеальная мобильная огневая точка. Еще одна DAF – тентованная "хозяйка", нужная и для перевозки личного состава, и для любого груза.

Порошенко также рассказал бойцам о невероятных эмоциях, когда украинское ПВО сбивает вражеские ракеты.

"Наши защитники – крутые. А чтобы ракеты сбивались в большем количестве, привезли им DAFы. На один воины поставят зенитную установку, другой – для перевозки личного состава и боеприпасов, необходимых для защиты нашего неба", – показывает Порошенко модифицированные автомобили.

"Этим ребятам из радиотехнической бригады ПВО мы уже привозили станцию химводоочистки. Военные говорят, что работает круто, меняют фильтры и пользуются здоровьем", – рассказывает пятый президент.

"Мы долгое время держим связь с командиром, поэтому по его заказу привезли оборудование для мобильного командного пункта: электронику, плазмы, "Старлинки", автомобильные рации, потому что связь военных – это безопасность всей страны. Также передали 3 тысячи грелок и шины", – говорит Порошенко.

"Поблагодарил ребят за защиту украинского неба. Не дадим оркам никакого шанса!", - подчеркнул пятый президент.