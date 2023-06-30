Порошенко привез бойцам на восточный фронт технику и боеприпасы и сообщил о новом контракте на 55 Foden и DAF для ВСУ

Фонд Порошенко и ОО "Дело Громад" заключили контракт на покупку для ВСУ 55 тягачей Foden и DAF из Великобритании. Эта мощная техника очень нужна передовой.

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О новом контракте Петр Порошенко сообщил во время поездки на восточный фронт, куда он доставил технику и боеприпасы.

Один из первых грузовиков Foden получил 77 ОДШБр, а 79 бригаде супертягач привез после капитального ремонта бронемашину SHIELD. Также Порошенко привез для 36-й бригады морпехов, где воюет член команды "Евросолидарности" Валерий Прозапас, банно-прачечный комплекс и гранаты ВОГ, которые используются для воздушных атак на русскую с помощью квадрокоптеров.

Ребята из 77 бригады рассказывают: для них Foden – это первый столь мощный тягач.

"У нас есть, конечно, военные автомобили, но они просто могут цеплять за передок и на задних колесах транспортировать поврежденную технику. Но даже таких машин осталось очень мало. Думаю, в каждой бригаде оставалось не больше 5-6 грузовиков, а нужно 20- 30. Поэтому каждая такая машина – это очень большая помощь, чем их больше – тем лучше», – говорит десантник.

"В позавчера мы выпустили тягач со станции технического обслуживания. Вчера продемонстрировали, как мы за 1,5 мин загружаем эту бронетехнику на Foden. Здесь может стоять 20-ти футовый контейнер со 155 мм артиллерийскими боеприпасами или другие грузы. Сам Foden – это колесная формула 6 , пройдет где угодно. Видите, какая высота – в три роста человека. И имеет уникальные показатели по проходимости", – показал Порошенко.

"Вчера мы завершили переговоры, и я заключил контракт вместе с "Делом общин" на 55 таких машин. Это будут Foden и DAF. DAF – это более современная модернизация. 55 машин – это мечта артиллеристов, мечта десантников. Это то, что нужно на передку. И это то, что делает наши Вооруженные Силы еще более мощными", – подчеркнул Порошенко.

"И очень важно, что для нашей 79 мы нашли возможность вернуть отремонтированный SHIELD", – рассказал Порошенко.

"Гранаты для ударных беспилотников усилят наши подразделения. Огненное поражение будет более интенсивным. Люди наши будут меньше подвергаться риску, а орки наоборот будут нести потери. И соответственно уже не нужно человеку с автоматом идти на позицию, а просто делаются так называемые сбросы. И представьте себе как себя чувствуют "товарищи", которые сидят в окопах и не могут даже поднять голову, когда на них такое прилетает. Это тоже может стать нашим тактическим преимуществом, и мы очень благодарны, что нам такие возможности предоставляют", - рассказывает Валерий Прозапас. об использовании ВОГов и дронов.

"79-ка, которая вгрызлась в землю в Марьинке, другие бригады, которые сейчас работают либо в районе Бахмута, либо на границе Запорожской и Донецкой областей, где обеспечивают так долго ожидаемое контрнаступление. У нас нет эйфории, мы точно знаем, что это очень тяжелая работа. Мы гордимся тем, как, несмотря на глубоко эшелонированную оборону, наши войска продвигаются вперед", – отмечает Петр Порошенко.