Порошенко по просьбе бойцов из Бахмута привез на фронт Spartan для доставки БК на передовую. Видео

Командование 251 батальона, который воюет в Бахмуте, заказало волонтерам ОО "Дело общин" гусеничную машину, чтобы доставлять боекомплект и обеспечение в условиях бездорожья. Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал подготовленный британский "Spartan", а также генераторы, старлинки, дроны, резину для автомобилей и другую оснастку.

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Бойцы опробовали машину и сразу же дали броневичку имя - "Оркодав".

"Других предложений не было, напишем "Оркодав" и будем давить орков. Жестко, принципиально. А найти лучшие кандидатуры, которые это могут делать невозможно", - объясняет Порошенко.

"Мы гордимся тем, что наш "Spartan" будет возить боекомплект для минометки и артиллерии именно 251 батальона, ведь большой процент его бойцов составляют наши партийцы и активисты ОО "Дело Громад" и ОО "Res_Publica". Братья по Оружию". Ребята – настоящие герои, которые держат оборону Бахмута и готовят контрнаступление на самом горячем участке фронта", – говорит Порошенко.

"Также ребята просили передать легендарному генералу Забродскому поздравление с решением о том, что его талант будет применен в должности заместителя Главнокомандующего для обеспечения наступления. Это честь для меня, что наша команда состоит именно из таких людей: волонтеры, которые способны за 2 дня привезти броню на фронт, профессионал генерал Забродский, ребята, защищающие Бахмут", – написал Порошенко в Facebook.

"Мы все, что можем, отдаем фронту. Мы гордимся тем, как наши ребята сейчас воюют", – отмечает Петр Порошенко.