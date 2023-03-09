Порошенко передал военным новую партию комплексов БПЛА Poseidon. Фото и видео

Петр Порошенко передал в подразделения нескольких бригад комплексы БПЛА Poseidon. Пятый президент встретился с выпускниками учебного центра, где готовят операторов беспилотников. Сегодня состоялся третий выпуск курса специалистов по управлению комплексами Poseidon.

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"Поэтому сегодня мы здесь, в учебном центре, где выпускается третий курс пилотов БПЛА Poseidon. Мы, как обычно, приехали не с пустыми руками. Привезли защитникам из батальона ТрО, артиллерийской, танковой, мотопехотной бригад несколько острых глаз и крепких крыльев" объясняет Порошенко.

"На этот раз мы снова передаем не просто отдельные комплексы, а еще и грузовики DAF, которые полностью оборудованы для работы на поле боя. Это значительно улучшит работу наших защитников. Здесь есть место и для пилота, оператора, разведчика и артиллериста".

Все вместе они смогут делать большой бум в каждом оккупированном уголке нашей земли. Днем и ночью", – подчеркнул Порошенко.

"Благодарно ОО Дело Громад, властям Кривого Рога, львовским благотворителям, благодаря кому это стало возможным. Ну и конечно, Фонд Порошенко традиционно удвоил сумму", - отмечает пятый Президент.

Как известно, 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным", – объяснил Петр Порошенко.

Как известно, программа получила название "Глаза Арты".