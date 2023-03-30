Порошенко передал на фронт 15 грузовиков DAF, оборудованных под разные военные нужды. Фото и видео

15 грузовиков DAF, подготовленных под разные военные нужды, передал на фронт Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад". Здесь и передвижная мастерская, и тягачи для артиллерии, и мобильные пункты управления для комплексов БПЛА Poseidon.

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Об этом Петр Порошенко рассказал в своем видеоотчете. Пятый президент говорит: хорошее настроение – это когда совместно можно внести очередной вклад в укрепление боеспособности Вооруженных сил Украины.

"За моей спиной – передвижная авторемонтная мастерская. 500 тысяч стоит доказанный нами DAF, и 500 тысяч стоит комплекс, который по себестоимости сделала наша команда, которая составляет в общей сложности более 100 человек. Это логисты, автослесари, очень мощные юристы, и вся команда, которая сегодня делает это возможным", – рассказывает Порошенко.

"Четыре кунги – это уникальные комплексы, из которых осуществляется управление "Посейдонами" – очень крутыми оперативно-тактическими беспилотными летательными аппаратами, которые не берет русня. Кстати, позже вы увидите видео из нашего "Посейдона", пролетевшего над оккупированным Донецком, выдал нашей арте четкие координаты состава боеприпасов русские и этот состав был уничтожен. Это – отчет о нашей с вами совместной программе", – отмечает Порошенко.

"И по пять машин с каждой стороны – тентованные, очень крутые артиллерийские тягачи DAF, которые так ждут на фронте. Вы видите цифру 114, уже есть и 115. Это количество машин, которые мы уже завезли из нашего контракта, который составляет более 300 грузовиков", – говорит пятый Президент.

В этот раз в войска подготовили техники на сумму более 10 млн. грн. В целом помощь от волонтеров ОО "Дело общин" и Фонда Порошенко получили более 100 воинских частей.

"Потому что каждый из нас сейчас делает все возможное, чтобы контрнаступление – о котором мы ничего не говорим, но очень ждем – было гораздо эффективнее. Это наш с вами вклад в помощь героическим украинским воинам", – говорит Петр Порошенко.

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Средства собирают волонтеры, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.