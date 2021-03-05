Порошенко передал кислородные концентраторы черновицкой больнице, пострадавшей от пожара

Три кислородные концентраторы от пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко получит Черновицкая городская больница №1, что 27 февраля пострадала от пожара, в котором погибли двое пациентов. Медучреждение оказывает помощь больным Covid-19.

Об этом сам глава "ЕС" сообщил в своем Facebook, принеся соболезнования семьям погибших.

"Сегодня мы в центральном офисе "Европейской Солидарности" отгружаем концентраторы в Черновицкую городскую больницу №1. 27 февраля в Черновцах случилась большая беда. Вспыхнул пожар в больнице №1, где, в частности, лечат больных Covid-19. Два человека погибли в результате пожара, сгорело медицинское оборудование, пациентов пришлось эвакуировать", – написал Порошенко.

"Хочу принести искренние соболезнования семьям погибших. Очень благодарен, что наша партийная организация в Черновцах вышла с инициативой сбора средств для больницы через 40 минут после сообщения о пожаре и о том, что люди остались без кислорода. "Европейская Солидарность" объединяет людей, неравнодушных к чужому горю. Спасибо всем, кто присоединился", – отметил пятый президент.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии обеспечили медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 000 штук. А также 10000 антивирусных очков, более 50000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. Всего у Порошенко потратили на благотворительную помощь 120 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко привез в Яремчанскую центральную городскую больницу в Ивано-Франковской области два кислородные концентраторы.