Порошенко передал кислородные концентраторы черновицкой больнице, пострадавшей от пожара

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
1,7 т.
Порошенко передал концентраторы черновицкой больнице

Три кислородные концентраторы от пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко получит Черновицкая городская больница №1, что 27 февраля пострадала от пожара, в котором погибли двое пациентов. Медучреждение оказывает помощь больным Covid-19.

Об этом сам глава "ЕС" сообщил в своем Facebook, принеся соболезнования семьям погибших.

"Сегодня мы в центральном офисе "Европейской Солидарности" отгружаем концентраторы в Черновицкую городскую больницу №1. 27 февраля в Черновцах случилась большая беда. Вспыхнул пожар в больнице №1, где, в частности, лечат больных Covid-19. Два человека погибли в результате пожара, сгорело медицинское оборудование, пациентов пришлось эвакуировать", – написал Порошенко.

"Хочу принести искренние соболезнования семьям погибших. Очень благодарен, что наша партийная организация в Черновцах вышла с инициативой сбора средств для больницы через 40 минут после сообщения о пожаре и о том, что люди остались без кислорода. "Европейская Солидарность" объединяет людей, неравнодушных к чужому горю. Спасибо всем, кто присоединился", – отметил пятый президент.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии обеспечили медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 000 штук. А также 10000 антивирусных очков, более 50000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. Всего у Порошенко потратили на благотворительную помощь 120 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко привез в Яремчанскую центральную городскую больницу в Ивано-Франковской области два кислородные концентраторы.

УкраинаЧерновцыПартия "Европейская солидарность"Петр Порошенко