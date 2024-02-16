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Порошенко передал артиллеристам и десантникам очередную партию техники и выполнил срочный заказ воинов

Глеб Иванов
Общество
2 минуты
2,6 т.
Порошенко передал артиллеристам и десантникам очередную партию техники и выполнил срочный заказ воинов

Петр Порошенко передал артиллеристам и десантникам очередную партию техники. 47-я отдельная артбригада получила 3 грузовика DAF YA, 2 стирально-душевых комплекса, 10 зарядных станций Bluetti, 60 тактических активных наушников, 5 DJI Mavic 3PRO. Бойцам 47-го десантно-штурмового полка передали 2 передвижных авторемонтных мастерских. Военным также привезли химические грелки.

Об этом Петр Порошенко рассказал на своей странице в Facebook.

Зарядные станции – это был срочный заказ, который нужно было закрыть за два дня, говорят волонтеры ОО "Дело Громад". И вот он уже в бригаде.

Порошенко передал артиллеристам и десантникам очередную партию техники и выполнил срочный заказ воинов

"За два дня мы должны были успеть, оплатить, привезти. Зарядные станции – это то, в чем очень нуждаются наши воины", – рассказал Порошенко.

"Активные наушники для наших артиллеристов – очень крутые вещи, которые спасают их от контузии. Мы их купили больше тысячи штук и там, где воины нуждаются, мы передаем бригаде. Ну и уже традиционные "глаза" для артиллерии, наши Мовики", - отметил Петр Порошенко.

Порошенко передал артиллеристам и десантникам очередную партию техники и выполнил срочный заказ воинов

На фронте сейчас критический недостаток снарядов, напомнил пятый президент.

"Тех, которых мы ждали от наших партнеров США. Вчера Палата представителей ушла на двухнедельный отдых, не приняв решения о передаче нам боеприпасов, финансирования на 60 млрд. Первый раз я должен с ними вести переговоры в Вашингтоне. В результате блокирования была сорвана моя встреча в Вашингтоне в Международном демократическом союзе с 40 представителями Республиканской партии в Конгрессе. Вчера была сорвана моя встреча с республиканцами-конгрессменами в Мюнхене", – возмутился Порошенко.

Порошенко передал артиллеристам и десантникам очередную партию техники и выполнил срочный заказ воинов

"Эмоциональная дипломатия, которая проходила в 2022 году, в 2024 не проходит. А каждый час отсрочки поставок боеприпасов – это жизнь десятков украинских военнослужащих и гражданских. Когда мы говорим о единстве – это означает единство вокруг Вооруженных Сил. Власти, оппозиции не существует , когда нужно помогать армии. Мы все это должны делать вместе. Не пытаясь заниматься политиканством, перетягивать на себя одеяло, преследовать журналистов, следить за лидером оппозиции или препятствовать международной деятельности", – убежден Петр Порошенко.

Порошенко передал артиллеристам и десантникам очередную партию техники и выполнил срочный заказ воинов

Пятый президент, которого власть не выпустила на Мюнхенскую конференцию якобы из-за "опасности для жизни", говорит - наряду с украинскими защитниками чувствует себя гораздо безопаснее, чем в Киеве.

"Если Офис и Банковая считает, что для меня очень "опасно, смертельно опасно" быть за границей – могу подчеркнуть: среди украинских военных под Авдеевкой, под Марьинкой, возле Бахмута, в Славянске, Краматорске, Покровске, Селидовом я чувствую себя гораздо безопаснее", – сказал Петр Порошенко.