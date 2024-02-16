Порошенко передал артиллеристам и десантникам очередную партию техники и выполнил срочный заказ воинов

Петр Порошенко передал артиллеристам и десантникам очередную партию техники. 47-я отдельная артбригада получила 3 грузовика DAF YA, 2 стирально-душевых комплекса, 10 зарядных станций Bluetti, 60 тактических активных наушников, 5 DJI Mavic 3PRO. Бойцам 47-го десантно-штурмового полка передали 2 передвижных авторемонтных мастерских. Военным также привезли химические грелки.

Об этом Петр Порошенко рассказал на своей странице в Facebook.

Зарядные станции – это был срочный заказ, который нужно было закрыть за два дня, говорят волонтеры ОО "Дело Громад". И вот он уже в бригаде.

"За два дня мы должны были успеть, оплатить, привезти. Зарядные станции – это то, в чем очень нуждаются наши воины", – рассказал Порошенко.

"Активные наушники для наших артиллеристов – очень крутые вещи, которые спасают их от контузии. Мы их купили больше тысячи штук и там, где воины нуждаются, мы передаем бригаде. Ну и уже традиционные "глаза" для артиллерии, наши Мовики", - отметил Петр Порошенко.

На фронте сейчас критический недостаток снарядов, напомнил пятый президент.

"Тех, которых мы ждали от наших партнеров США. Вчера Палата представителей ушла на двухнедельный отдых, не приняв решения о передаче нам боеприпасов, финансирования на 60 млрд. Первый раз я должен с ними вести переговоры в Вашингтоне. В результате блокирования была сорвана моя встреча в Вашингтоне в Международном демократическом союзе с 40 представителями Республиканской партии в Конгрессе. Вчера была сорвана моя встреча с республиканцами-конгрессменами в Мюнхене", – возмутился Порошенко.

"Эмоциональная дипломатия, которая проходила в 2022 году, в 2024 не проходит. А каждый час отсрочки поставок боеприпасов – это жизнь десятков украинских военнослужащих и гражданских. Когда мы говорим о единстве – это означает единство вокруг Вооруженных Сил. Власти, оппозиции не существует , когда нужно помогать армии. Мы все это должны делать вместе. Не пытаясь заниматься политиканством, перетягивать на себя одеяло, преследовать журналистов, следить за лидером оппозиции или препятствовать международной деятельности", – убежден Петр Порошенко.

Пятый президент, которого власть не выпустила на Мюнхенскую конференцию якобы из-за "опасности для жизни", говорит - наряду с украинскими защитниками чувствует себя гораздо безопаснее, чем в Киеве.

"Если Офис и Банковая считает, что для меня очень "опасно, смертельно опасно" быть за границей – могу подчеркнуть: среди украинских военных под Авдеевкой, под Марьинкой, возле Бахмута, в Славянске, Краматорске, Покровске, Селидовом я чувствую себя гораздо безопаснее", – сказал Петр Порошенко.