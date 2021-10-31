Порошенко о смерти Ивана Залужного: он из когорты настоящих Героев, а они не умирают

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" выразил соболезнования по поводу смерти ветерана Второй мировой войны Ивана Залужного.

"Не волнуйтесь: то, что мы завоевали в 1945-м, – никому мы не отдадим", - сказал мне когда-то Иван Аникеевич Залужный. Сегодня его не стало", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Политик напомнил о тернистом жизненном пути ветерана-долгожителя. И подчеркнул: Залужный всегда был патриотом.

"Иван Аникеевич пережил Голодомор, Вторую мировую войну, падение СССР. Но его любовь к Украине, патриотизм и вера никогда не угасали", – написал Порошенко.

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Судьба послала ветерану еще одно, самое тяжелое испытание: его внук погиб, защищая Украину.

"Он стал примером для целого поколения защитников Украины и для своего единственного внука – Ивана Гутника-Залужного, героически погибшего, защищая Украину от российского агрессора, спася ценой собственной жизни боевых товарищей", – отметил пятый президент.

"Иван Аникеевич из когорты настоящих Героев. А они не умирают. Вечная память…" – добавил Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко обсудил с Председателем Делегации Европарламента Кубилиусом риски энергетического шантажа Кремля и взял на попечение семью крымского татарина Наримана Джелялова.