Порошенко о российской вакцине в Украине: ее применение недопустимо и создает риски

Применение российской вакцины от коронавируса в Украине недопустимо и создает значительные риски. Власть в ближайшие месяцы обязана обеспечить массовые прививки для украинцев вакцинами проверенных мировых производителей.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью "5 каналу".

"У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру, ко всем качественным производителям вакцины – кроме российских. Поскольку применение российской вакцины наоборот будет тянуть за собой риски", – убежден Порошенко.

По мнению политика, крайне важно, чтобы в течение 2021 года были привиты от коронавируса все граждане Украины.

"Весной заканчивается период, когда облегчается распространение ковида. Естественный спад этой инфекции начинается с мая. Поэтому до апреля мы обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины. В течение всего года до 1 января мы обязаны провакцинировать всех", – отметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о подаче российской вакцины от COVID-19 на регистрацию в Украине. Украинцы встретили эту новость с негодованием. При этом в Министерстве здравоохранения опровергли регистрацию российской вакцины: там назвали такую информацию "политическими заявлениями и слухами".

Вместе с тем в России продолжают звучать заявления, свидетельствующие, что там экспериментальную вакцину от COVID-19 планируют испытывать на украинцах.