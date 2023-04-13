Порошенко на южном фронте передал технику десантникам. Фото

Петр Порошенко во время поездки на южное направление передал технику одной из вновь бригад Десантно-штурмовых войск, которая сейчас проводит боевое согласование. Десантникам привезли 5 грузовиков DAF с мобильными банями на прицепах. Также генераторы, радиостанции, ретрансляторы, авто шины.

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Не обошлось и без пасхальных вкусностей. Марина Порошенко собственноручно испекла пояса, а еще военным передали свежие Киевские торты.

Порошенко, привезший десантникам 5 бытовых комплексов, пошутил – это действительно Чистый четверг. И добавил: украинцы должны объединяться вокруг ВСУ, чтобы очистить нашу землю от русской нечисти, а духовная жизнь – от московского патриархата.

Пятый президент подчеркнул: сегодня все ресурсы должны идти, прежде всего, на обеспечение Вооруженных Сил Украины, в том числе и финансовые. По словам десантников, которые готовятся к жестоким боям с врагом, сейчас денежное довольствие не превышает 25 тысяч гривен.

Порошенко заметил: Верховная Рада приняла решение вернуть доплаты 30 тысяч гривен и урезать зарплаты госчиновникам. Говорит: это справедливо, а если, например, "прокурорские" хотят зарабатывать больше – пусть едут на передовую.

"Если воины, которые проводят боевое согласование, восстанавливающие боеспособность, на сегодняшний день перешли с 50 тысяч на 20 – это антиконституционно", – возмущается Петр Порошенко.

"С 2014 года мы делали все для того, чтобы создать Вооруженные Силы, повышать денежное довольствие украинских воинов. И сейчас мы будем делать все для того, чтобы достойно платили бойцам", – отмечает Порошенко. По его словам, вместо того чтобы тратить средства государственного бюджета на второстепенные статьи, нужно направить их исключительно на армию.

"Сейчас ничего важнее для нас, чем обеспечить воинов оружием, зарплатами, медицинским обслуживанием, выплатами семьям погибших, компенсациями за ранения – ничего важнее нет", – убежден пятый президент.