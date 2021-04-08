Порошенко: бойцы в зоне ООС и резервисты должны быть привиты от коронавируса прежде всего

Бойцы в зоне ООС и резервисты должны быть привиты от коронавируса прежде всего из-за обострения ситуации с безопасностью на Востоке Украины.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время встречи с медиками Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи в Киевской области, куда он привез кислородные концентраторы, сообщила пресс-служба "ЕС".

Порошенко предлагает по примеру других стран ввести специальную должность в правительстве, ответственную за вакцинацию.

"Мы требуем приоритетно и сейчас срочно вакцинировать воинов в зоне Операции объединенных сил. Потому что в условиях эскалации, напряжения, в условиях угрозы наступления Путина мы должны иметь здоровых и защищенных воинов. Поставить их в первый приоритет. Второй приоритет – обязательно вакцинировать резервистов", – говорит Петр Порошенко.

"Для координации действий вакцинации и противодействия пандемии назначить вице-премьер-министра или министра, который бы занимался исключительно вакцинацией и преодолением пандемии. Это практика многих стран. Ибо министр здравоохранения на сегодняшний день должен остановить эксперименты над страной, врачами, пациентами", – убежден лидер "Европейской Солидарности".

Во время встречи с медиками Порошенко также представил комплексный план из 10 пунктов для преодоления последствий пандемии коронавируса. Он предусматривает быструю вакцинацию для граждан, организацию производства вакцин в Украине, социальную защиту для медработников, экономическую поддержку граждан и социально ответственного бизнеса в условиях локдауна, достаточное обеспечение больниц кислородным оборудованием и медикаментами, расширение количества коек за счет ведомственных медучреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Порошенко в Борисполе призвал правительство обеспечить до июня-июля месяца поставки в Украину 3-4 млн доз вакцины.