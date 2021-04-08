Порошенко: бійці в зоні ООС та резервісти мають бути щеплені від коронавірусу передусім

Бійці в зоні ООС та резервісти мають бути щеплені від коронавірусу передусім через загострення безпекової ситуації на Сході України.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі з медиками Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги на Київщині, куди він привіз кисневі концентратори, повідомила пресслужба "ЄС".

Порошенко також пропонує за прикладом інших країн запровадити спеціальну посаду в уряді, відповідальну за вакцинацію.

"Ми вимагаємо пріоритетно і зараз терміново вакцинувати воїнів у зоні Операції об’єднаних сил. Бо в умовах ескалації, напруги, в умовах загрози наступу Путіна ми повинні мати здорових і захищених воїнів. Поставити їх в перший пріоритет. Другий пріоритет – обов’язково вакцинувати резервістів", – говорить Петро Порошенко.

"Для координації дій вакцинації і протидії пандемії призначити віцепрем’єр-міністра або міністра, який би займався виключно вакцинацією і подоланням пандемії. Це практика багатьох країн. Бо міністр охорони здоров’я на сьогоднішній день має зупинити експерименти над країною, лікарями, пацієнтами", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

Під час зустрічі з медиками Порошенко також представив комплексний план з 10 пунктів для подолання наслідків пандемії коронавірусу. Він передбачає швидку вакцинацію для громадян, організацію виробництва вакцин в Україні, соціальний захист для медпрацівників, економічну підтримку для громадян та соціально відповідального бізнесу в умовах локдауну, достатнє забезпечення лікарень кисневим обладнанням та медикаментами, розширення кількості ліжок за рахунок відомчих медзакладів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Порошенко у Борисполі закликав уряд забезпечити до червня-липня місяця постачання в Україну 3-4 млн доз вакцини.