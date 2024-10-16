Пора завершить старые дела: астропрогноз на 16 октября

В среду, 16 октября, длится 14-месячный день. Луна находится в Овне, а солнце в Весах.

Видео дня

Как правильно провести этот день, OBOZ.UA рассказала астрологиня Исита Гая. По ее словам, нас сегодня ждет покой и умеренность. Задача дня – завершить незавершенные дела.

"Среда будет очень спокойной такой умеренной по энергиям. Вы можете завершить какие-то незавершенные старые дела, которые у вас подвисли, вы никак не могли себя собрать. И вот именно в среду будет потенциал, и будет у вас сила для этого завершения", – сказала астрологиня.

При этом она предупредила, что процесс не будет стремительным. Дела будут завершаться медленно и спокойно.

Чтобы привлечь в свою жизнь удачу, в эту среду лучше выбрать зеленый цвет. "Для среды уместны будут все оттенки зеленого цвета", – сказала Гая.

Она объяснила, что зеленый – это цвет Меркурия, являющегося покровителем среды. Это также цвет нашей внутренней любви и единения с природой. Меркурий помогает нам чувствовать природу. В природе очень много зелени и также зелень помогает нам в раскрытии сердца, если у вас болеет сердце, если есть проблемы с сердцем, если вы не можете найти свою любовь", – объяснила астрологиня.

Она также посоветовала выбирать украшения с зелеными камнями. Такие драгоценности привлекают любовь в жизнь человека и создают события, помогающие встретить свою истинную любовь.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.