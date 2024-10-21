Пора составлять планы и путешествовать: астропрогноз на 21 октября

Как часто мы стараемся начинать новую жизнь с понедельника. И на этой неделе это будет вполне оправдано.

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Об этом OBOZ.UA рассказала астрологиня Исита Гая. Она объяснила, каким будет день понедельника, 21 октября. И что следует сделать в этот день.

По словам астрологини, этот понедельник будет о концентрации внимания, о новых мыслях, новых планах, каких-то новых идеях, которые будут к вам поступать. "Вы находитесь перед дверью новой жизни, новой реальности. И вот как раз в понедельник эта реальность, она будет понемногу проявляться для вас", – пообещала Исита Гая.

Она посоветовала, чтобы лучше воспользоваться возможностями дня, сконцентрироваться на своих планах. Хорошо будет их прописать на бумаге. "Подумайте, чем вы хотели бы заниматься в следующем году, как вы видите свой следующий год. Это время, чтобы создавать новую реальность в своей жизни", – сказала астрологиня.

Она также посоветовала не пренебрегать ежедневными физическими упражнениями. Это позволит избежать проблем с самочувствием в осеннее межсезонье.

Также Исита Гая рекомендует не брать в расчет суеверия, что в этот день нельзя отправляться в путь. Однако советует сосредоточиться больше на путешествии внутреннем. "В путешествие отправляться можно, но продуктивнее будет внутренняя работа, внутреннее движение, чем внешнее. Я бы советовала посвятить понедельник внутренней планировке будущего, чем внешним переездам", – объяснила она.

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