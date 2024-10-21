Израильтянка, выжившая во время прошлогоднего нападения ХАМАС, совершила самоубийство: родственники обвиняют государство

В Израиле покончила с собой 22-летняя Ширел Голан, которая пережила нападение ХАМАСа 7 октября 2023 года. Семья погибшей обвиняет государство в игнорировании посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в пострадавших от войны.

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Об этом пишет The Times of Israel. Издание отмечает, что молодая израильтянка совершила суицид 20 октября, у себя дома в свой день рождения.

22-летняя девушка пережила резню ХАМАС на музыкальном фестивале Nova вблизи кибуца Рейм, которая произошла 7 октября 2023 года и положила начало войне в секторе Газа. Ее родные сообщили, что Ширел умерла в результате самоубийства после годовой борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством.

"Ширел Голан, которой в воскресенье исполнилось 22 года, должна была провести день, празднуя день рождение в кругу своей семьи. Вместо этого ее нашли мертвой в ее доме в общине Порат, близ Нетании. Ее телефон был заполнен поздравлениями друзей, оставшихся без ответа", – пишет издание.

Ее брат Эяль Голан прокомментировал самоубийство сестры. Он обвинил государство в том, что оно не предложило Ширел необходимую помощь для решения эмоциональных и психических проблем.

"Я видел, что у нее были симптомы посттравматического стресса – замкнутость и дистанцирование от друзей. Я попросил ее заботиться о себе. Она сказала, что никакой помощи от государства не получает — только от Ассоциации общины племени Нова. Если бы государство позаботилось о ней, ничего бы этого не произошло", – заявил Эяль Голан.

О том, что девушка пережила большой стресс и весь год жила с психологической травмой, рассказала и подруга Ширел Сангита Сингх.

"Сегодня Ширел Голан исполнилось 22 года, но 7 октября убило ее сегодня. Она пережила бойню в Нови. В отчетах говорится, что Ширел покончила с жизнью дома. Но правда в том, что лишили ее жизни террористы. Больше года она жила с невыносимой травмой , которую они оставили", – написала Сангита в соцсети Х.

Она обнародовала фото Ширел, сделанные до нападения ХАМАС, на которых девушка весела и жизнерадостна.

Брат погибшей призвал правительство принять меры, чтобы предотвратить подобные трагедии.

"Нас пятеро братьев и сестер, и она была самой младшей. Правительство должно проснуться. Если этого не сделает, таких случаев будет больше. Если бы государство обеспечило надлежащий уход, этого бы не произошло. Я потерял свою сестру, но я хочу поднять волну, чтобы другие не потеряли своих близких", – заявил Эяль Голан.

В то же время Министерство социальной защиты и социального обеспечения Израиля отрицает претензии семьи Голан. Ведомство утверждает, что предлагает поддержку и помощь пострадавшим.