Пора начать новый этап в жизни: астропрогноз на 10 декабря

Во вторник, 10 декабря, длится 9-й лунный день с переходом в 10-й. Луна все еще находится в знаке Овна, а Солнце – в Стрельце.

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Как такое сочетание повлияет на нас, специально для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Также она посоветовала практики, которые будут особенно эффективны в этот день.

По словам астролога, цифра 10 для вторника символизирует Солнце, то есть новое начало. А в целом вторник является днем Марса, то есть разрушение. "И вот именно в этот день можно разрушить какие-нибудь старые деструктивные программы и сделать начало новой эры в своей жизни", – рассказала Исита Гая.

Она посоветовала в этот день применять очищающие практики для души и тела, которые должны быть особенно эффективны сегодня. Я рекомендую в этот день сделать очищающую ванну с солью. Медитации лучше делать динамичные. Я бы рекомендовала вам калимедитацию, Ошо медитации, тряски – это когда вы динамично двигаете телом и вы с тела буквально снимаете все негативные аспекты, которые мешают в вашей жизни", – поделилась астролог.

Также она посоветовала сегодня не бояться перемен и смело идти в новое. "Этот вторник поможет вам создать новую эпоху вашей жизни", – сказала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на вторник, 10 декабря для всех знаков зодиака. День может принести как сложности, так и содержательный выбор, которые так или иначе повлияют на будущее каждого.

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