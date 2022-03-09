Попавшие в плен на Николаевщине оккупанты рассказали, что в Украину их загнали под дулами автоматов. Видео

Российские оккупанты, которых взяли в плен в Николаевской области, утверждают, что в Украину их загнали под дулом автоматов. По их словам, солдатам грозили расстрелять в случае отступления.

Соответствующее видео в Telegram опубликовал бывший нардеп Игорь Мосейчук. Также оккупанты говорят, что пытались развернуться обратно, но у них ничего не вышло (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По приказу мы должны были поехать на учения в Джанкой. В итоге нас завезли в Украину. Нам сказали, что отступать нельзя или нас свои застрелят", – рассказал один из пленных.

Видео дня

Второй добавил, что они якобы пытались развернуться обратно, но "ничего не получилось".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!