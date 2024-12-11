'Понос изо рта мальчика, которого обидели': в 47-й бригаде отреагировали на критику Маркуса

Пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Анастасия Блищик отреагировала на ту версию конфликта в подразделении, которую озвучил бывший главный сержант Валерий Маркус. По ее словам, Маркус уже во время второй встречи с ней рассказал ей о том, как он снимал с должности командира полка, о спорах с Иваном Шаламагой и о том, что командир бригады – просто человек, стоящий на должности.

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Об этом Блищик написала в Facebook. "На этот раз я не могу игнорировать, ведь понос не прекращается изо рта мальчика, которого обидели", – отметила она, добавив, что будет акцентировать исключительно на своей работе.

"Для чего это было сделано? Подозреваю, что для того чтобы иметь благосклонность и быть в глазах новобранцев (а я такой на тот момент была) лидером. А также, чтобы сформировать список своих людей. Да, на тот момент ты не мог быть просто военнослужащим, ты обязательно должен быть или "человеком Маркуса", или "человеком Шаламаги". И та, и другая категория людей разговаривали между собой тихо и избегали "людей" своего оппонента", – пишет Блищик.

Она же, по ее словам, на тот момент продолжила занимать нейтральную сторону и хотела примирения двух создателей "Магуры", на чем акцентировала во время каждой встречи с Валерием.

О страницах бригады

2 января 2023 года были созданы страницы 47-й ОМБр в соцсетях. Эту идею Блищик обсуждала непосредственно с Маркусом и он ее поддержал. Согласовал ли он это с комбригом, ей неизвестно.

Пресс-офицер рассказала, что во всех бригадах создают страницы конкретно под новый номер, чтобы в случае перевода, смерти или демобилизации их можно было передать другим людям, которые должны продолжать работу.

"Вместо этого страница нашего телеграма принадлежала исключительно Маркусу, в фейсбуке главным администратором с правом удаления страницы был также Валерий. И только с инстаграмом проще, ведь там нужно иметь только пароль и логин, хотя номер и почта там были указаны...как думаете чьи? Да , Валерия Маркуса", – рассказала Блищик.

Что было дальше

Анастасия рассказала, что через полтора месяца с начала своей службы в бригаде она решила поехать в командировку на месяц в Минобороны. "Вы предали Магуру", – услышала я от Маркуса и не восприняла этого вообще", – написала она. Однако в конце концов военнослужащая вернуться в 47-ю ОМБр.

"Вернувшись в начале марта из командировки я имела лишь одну встречу с блогером, после которой он извинялся по телефону и дальше мы не общались. Уже в июне, это была неделя, как продолжалось контрнаступление, появляется тот самый продюсер, о котором вспомнил Маркус. Его ставят начальником пресс-службы бригады. И упс, он тоже не оказался поклонником Валерия", – рассказала Блищик.

По ее словам именно этот продюсер смог опубликовать на страницах Маркуса информацию о том, что в бригаде вынуждены создать новые учетные записи. На его просьбу передать полный доступ к старым страницам, пишет пресс-офицер, продюсер получил отказ от Валерия.

"Мы приложили очень много усилий, чтобы 47-й бригаде перестали считать "тиктокерской". Надо было только показывать на страницах не одного Маркуса, а реальную боевую работу всех подразделений. Таким образом, даже без медийности блогера, за полтора года наш телеграм-канал уже имеет почти 50 тысяч подписчиков, что вдвое больше, чем было, и таким образом мы заняли третье место в рейтинге бригадных страниц. И это без единой копейки на рекламу...Мы наконец-то смогли показать достойных людей и продолжаем делать это сейчас. Но самое главное – нас начал уважать даже враг. И это также заслуга пресс-службы бригады и воинов, благодаря которым мы можем демонстрировать эти бои", – отметила Анастасия.

Резюмируя все написанное, она добавила, что действительно не была поклонницей Маркуса и не поддержала его. "И именно сейчас вы можете наблюдать публичный вы*ер с его стороны. Но самое главное, что это даже не его инициатива, а людей, в руках которых он и остался марионеткой", – написала пресс-офицер.

Как сообщал OBOZ.UA, Валерий Маркус, который долгое время не появлялся в информационном пространстве, 11 декабря опубликовал сразу несколько видео, в которых рассказал свою версию конфликта с руководством 47-й ОМБр.

Маркус считает, что все проблемы в украинской армии оттого, что "никого из офицеров не учат быть управленцами".

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