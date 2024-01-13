'Понимаем, какую цену пришлось заплатить, чтобы быть вместе!' Жених освобожденной из плена Галины Федишин рассказал их историю любви

Недавно всю Украину всколыхнуло возвращение из российского плена боевого медика Галины Федишин, которая вместе со своим любимым защищала Мариуполь – оба попали в плен в мае 2022 года во время выхода из "Азовстали". Избранник девушки, морской пехотинец Николай Гриценяк, был освобожден из неволи раньше, а когда домой вернулась и Галина, он сразу сделал предложение любимой.

Видео дня

Их история любви началась еще в 2019 году. Девушка родом из Прикарпатья и парень с Донетчины встретились, проходя службу в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого. Об этом Николай рассказал "Укринформу".

"Это было на Волыни. Я тогда отбывал еще срочную, а она – по контракту. Мне нужно было заступать в наряд, а для этого нужно было пройти медицинский осмотр. Вот так мы впервые и встретились", – вспоминает он.

Сначала военнослужащие просто общались и подружились, а впоследствии между ними возникла настоящая любовь. Свидания были особенными, ведь оба находились на военной службе и не всегда могли уделить друг другу достаточно времени.

К началу полномасштабной войны влюбленные успели побывать друг у друга дома, где каждый познакомился с родителями своей второй половинки.

Когда в феврале 2022 года началось вторжение РФ, Николай с Галиной были на передовых позициях в районе Мариуполя. Он – как главный сержант взвода, она – старший боевой медик роты.

"Для всех полномасштабное вторжение началось 24 февраля, а для нас – еще 16-го, когда резко усилились обстрелы со стороны врага. По нашим позициям работали артиллерия, танки, самолеты и вертолеты. Мы давали отпор, но понимали, что надвигается что-то нехорошее. Правда, тогда думали, что враг будет наступать только по направлениям Луганской и Донецкой областей, но как оказалось, орки поперли со всех сторон", – говорит Николай.

С тех пор у морского пехотинца и боевого медика почти не было времени и возможностей видеться из-за постоянных обстрелов и интенсивных боев. К тому же, у каждого из них были свои обязанности. Николай, как и многие его побратимы, был ранен, однако оставался на позициях.

Галина попала в плен к россиянам 17 мая, а Николай – на следующий день, обоих отправили в колонию в Еленовке. Влюбленные были совсем рядом, но ни разу не виделись и не общались.

Николая освободили из плена во время обмена в сентябре 2022 года. После нескольких месяцев реабилитации и восстановления он вернулся в службу в рядах ВСУ, однако в свою бригаду по состоянию здоровья вернуться уже не смог.

"Тяжелее всего было, что я ничем не мог помочь, никак не мог повлиять, чтобы ее освободили быстрее. Это было ужасно. Но я надеялся. Потому что надежда – это наше все. Без нее жизнь не имеет смысла", – вспоминает он о том, как ждал любимую из плена.

Мужчина отметил, что не желает никому пережить то, что случилось с ним и Галиной.

"Безусловно, люди меняются под влиянием определенных обстоятельств, особенно таких, что выпали на нашу судьбу. Но я думаю, что на наших личных отношениях это не скажется. Наоборот, мы понимаем, какую цену пришлось заплатить, чтобы быть вместе. И будем это ценить ", – сказал воин.

Сейчас, пока мужчина находится на службе, а Галина восстанавливается после плена, влюбленные каждый день общаются по телефону. Он рассказывает любимой обо всех событиях, произошедших за то время, что она провела во вражеском плену.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 января 2024 года из российского плена вернулась последняя девушка-морпех Галина Федишин. Боевой медик пережила сложный период обороны Мариуполя, завода Ильича, "Азовстали" и почти два года пребывания в плену у оккупантов.

– Когда 28-летняя защитница вернулась домой из плена, ее 30-летний избранник, морской пехотинец 36-й ОБМП Николай Гриценяк, сразу же сделал предложение девушке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!