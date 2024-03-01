Поможет при реабилитации: создано пособие для военных 'Дороговказ раненого'

29 февраля в рамках реализации Национальной программы "Врятуй кінцівку" состоялась презентация пособия "Дороговказ раненого", созданного Международным благотворительным фондом "Здоровье украинского народа".

Руководство "Дороговказ раненого" – это структурированная, пошаговая инструкция, содержащая порядок действий военных в случае получения ранений, направленных на уменьшение осложнений от травм, спасение конечностей и уменьшение вероятности ампутации, и главное – сохранение жизни. Кроме того, документ содержит и юридические советы, что помогут избежать финансовых потерь.

В указателе указаны все главные аспекты, которые необходимо учесть военному на этапе эвакуации, стабилизации, госпитализации и лечения, которые помогут сохранить драгоценное время и здоровье.

В зависимости от этапа, на котором находится раненый, он найдет необходимую информацию:

Как поступать; Куда обращаться; На что обращать внимание; Что не считаться; К чему может привести то или иное действие или бездействие; Рекомендации по различным штатным и нештатным ситуациям; Часто задаваемые раненые вопросы и их родственники.

Пособие уже опубликовано на сайте МБФ "Здоровье Украинского народа".

Работа над указателем продолжалась 2 года с первых дней полномасштабного вторжения в рамках реализации программы "Врятуй кінцівку", призванную уменьшить инвалидизацию военных и слоганом которой является "Не ампутируй – спаси".

Авторская команда "Дороговказа раненого" провела десятки консультаций с военными и гражданскими врачами, боевыми медиками, ветеранами, непосредственно с военными, которые получили ранения и прошли весь путь от эвакуации до выздоровления, с резидентами программы "Спаси концовку", были выявлены основные проблемы с которыми сталкиваются раненые, найденные пути их решения и на основе этой работы была сформирована оптимальная и эффективная дорожная карта действий для раненых.

"Наша команда стремится к публичной огласке проблем, связанных со своевременной эвакуацией, лечением, реабилитацией и адаптацией раненых из-за недостаточного внимания власти к этому. Ведь до сих пор нет ответственного за раненых со стороны власти – чиновника, который мог бы представлять интересы уже многотысячной армии раненых. Мы – создатели Указателя раненого надеемся, что этот документ, а в дальнейшем – другие цифровые и технологические решения помогут избежать ампутаций более 15 тысяч раненых. Существует надежда, что Указатель раненого также поможет десяткам тысяч пострадавших сэкономить ресурсы и вернуться к нормальной жизни с мощной поддержкой украинского общества, как защитников нашего государства", – рассказывает Сергей Сошинский, глава МБФ "Здоровье украинского народа".

Указатель создавался при поддержке Горячева Виктора – начмеда одной из воинских частей, под редакцией лучших ортопедов-травматологов Украины, членов профессиональных экспертных групп, при содействии Совета защиты прав и безопасности пациентов (рецензент, президент Виктор Сердюк) и при помощи журналиста-документалиста Сергея Мамаева.

Пособие "Дороговказ раненого" получило рецензию от врачей Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, прошло юридическую экспертизу адвокатов платформы "Консультант", документ проанализирован и отредактирован редакцией платформы accemedin.com.

Работа над указателем продолжается, инструкция будет совершенствоваться с учетом нового опыта врачей и пострадавших.

В дальнейшем команда авторов ставит перед собой задачу формирования комьюнити из раненых, их родственников, общественных организаций, волонтеров, благотворительных фондов, заинтересованных представителей воинских частей и других организаций для массового распространения и внедрения "Дороговказа раненого".

В планах также создание одноименного мобильного приложения с широкими возможностями не только получения информации и легкого поиска, а также общения и взаимопомощи участников сообщества, раненых и их семей.

О Национальной программе "Врятуй кінцівку"

Национальная программа "Спаси концовку" Международного благотворительного фонда "Здоровье украинского народа" является крупнейшей в стране программой после НСЗУ, которая оказывает помощь пострадавшим в результате войны в более чем 20 городах Украины и финансирует ценные операции по спасению конечностей, которые не покрывает государство.

Слоган программы "Не ампутируй – спаси".

Нацпрограмма была запущена в конце июня 2022 года, за это время:

проведено более 1000 операций по спасению конечностей;

прифронтовые больницы и госпитали обеспечены более 3000 аппаратами наружной фиксации (АЗФ);

на национальных консилиумах решены самые сложные в Украине случаи травм конечностей;

созданы сотни часов научных лекций для врачей, ортопедов-травматологов для повышения качества предоставления медицинских услуг и уменьшения количества медицинских ошибок, приводящих к ампутациям.

Фонд активно сотрудничает с больницами по всей территории Украины. Больше операций по сохранению конечностей было профинансировано в: Киеве, Тернополе, Здолбуне, Ровно, Луцке, Харькове и Хмельницком.

Сохранность конечности обходится государству в 5-6 раз дешевле ампутации и протезирования.

О фонде

Международный благотворительный фонд "Здоровье украинского народа" основан в 2009 году и внедряет лидерские и инновационные программы по улучшению качества, доступности и безопасности медицинских услуг.

Фонд является одним из организаторов Конкурса "Национальная Медицинская Премия" и входил в круг друзей Украинского Католического Университета.

В 2011 году МБФ "Здоровье украинского народа" было принято в ряды Всеукраинской благотворительной организации "Ассоциация благотворителей Украины" действительным членом которой он является и сегодня, а также получил в 2022 году от ассоциации наивысшее отличие "Компас благотворительности Украины".

Президентом фонда является Сергей Сошинский – украинский общественный деятель в области медицины, экссоветник Министра здравоохранения по вопросам образования, науки и инноваций, сопредседатель Оргкомитета Национальной Медицинской Премии.

Миссия фонда: сохранение и укрепление здоровья украинского народа путем реализации социальных программ, направленных на повышение социального статуса медицинского работника, улучшение уровня медицинского обслуживания и распространение знаний среди населения о предоставлении медицинских услуг.

Среди реализуемых проектов фонда: программа Национальная медицинская премия, программа "Звезды за здоровье", Банк благотворительных подарков, программа "Больницам от сердца", программа "Доброволец Добрых Дел", Акция "Шаг к жизни", проект "Информатика и медицина", проект "Вечерняя Школа Фандрейзинга", Благотворительная акция "Витаминки для ребенка" и другие.

В конце 2022 года фонд начал сбор Первого медицинского миллиарда на 15 000 операций на конечностях в рамках национальной программы "Врятуй кінцівку".