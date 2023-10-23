Помощь, несмотря на опасность: в прифронтовой Красногоровке жители получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Красногоровка — это город в нескольких километрах от Донецка, рядом с линией фронта. Постоянные обстрелы, значительные разрушения, критическая гуманитарная ситуация — это ежедневные реалии до сих пор остающихся здесь. У каждого есть на то свои веские причины, и продовольственная поддержка крайне необходима для того, чтобы помочь этим людям выжить и выстоять. На днях Фонд Рината Ахметова передал для них наборы пищевых продуктов первой необходимости.

"Доходов нет. Цены сами знаете, какие. Поэтому, конечно, что гуманитарная помощь нужна, очень. Спасибо, что приезжаете. Что не забываете о нас", — говорит местная жительница.

Люди сплачиваются, помогают друг другу. К примеру, женщина просит еще один продуктовый набор для соседки, которая уже месяц прикована к постели. Тем, кто не может дойти до точки выдачи, волонтеры заносят коробки с продуктами сами. "Ангелы пусть вас берегут и помогают вам. А вы помогаете нам. Спасибо вам большое. Мы ждем мира. Хотим, чтобы солнышко светило, чтобы мы улыбались все. Чтобы дети были здоровы и живы, ходили в школу, в футбол на стадионе гуляли и кричали на всю улицу", - говорит местная жительница, едва сдерживая слезы.

Видео дня

О жизни украинцев на линии фронта смотрите на YouTube Фонда Рината Ахметова.

В каждом наборе, получаемом местными обитателями, — продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 293 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU