Помощь Эстонии должна стать примером для других партнеров, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что помощь, оказываемая Эстонией для восстановления Украины, должна стать примером для других партнеров. Однако Украине нужна помощь оружием, чтобы как можно быстрее выгнать с территории нашего государства российских оккупантов.

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Такое заявление глава государства сделал на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Трансляция мероприятия проходила в YouTube.

Зеленский отметил, что во время переговоров стороны обсудили предстоящее восстановление Украины.

"Эстония стала первым государством, которое начало практическое восстановление на нашей земле здесь, в Житомирской области, в Овруче. Это правильный пример для многих других партнеров. Я уверен, мы многое сделаем вместе. Я сегодня поднял вопрос о структуризации помощи в восстановлении. В частности, о создании соответствующего представительства", – объяснил он.

Президент также указал, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация на передовой.

"Важно, чтобы все наши партнеры были сейчас максимально решительными, максимально быстрыми в поставке обещанной помощи, особенно оружия, чтобы мы могли максимально ускорить завершение этой войны, освободить нашу землю и восстановить полную силу международного права", – отметил Зеленский.

Кроме того, в ходе переговоров речь шла также о политическом взаимодействии Украины и Эстонии относительно полноправного членства нашего государства в ЕС и НАТО.

Также Зеленский поблагодарил Эстонию и за принципиальность санкций против страны-агрессора. Он подчеркнул, что Россия должна нести полную ответственность за содеянное в Украине.

"Это касается наказания всех российских убийц и террористов, создания соответствующего трибунала по преступлению агрессии, который обеспечит ответственность всех преступников, включая российскую верхушку. Также компенсацию ущерба от войны за счет активов агрессора", – резюмировал он.

Напомним, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Запад должен проявить более активную позицию по поставке украинской армии современных истребителей F-16. Такой шаг станет еще одним, приближающим победу Украины в начавшейся Россией войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что после победы в войне с Россией Украина должна получить гарантии безопасности на будущее. Единственным решением в этом станет членство в Североатлантическом альянсе или владение ядерным оружием.

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