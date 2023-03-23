''Помогите украинским СМИ стать более устойчивыми'': руководители НСЖУ приняли участие в конгрессе журналистов Норвегии

Более 200 делегатов национального конгресса Норвежского союза журналистов, который проходит в Осло 21-23 марта, аплодисментами приветствовали видео, посвященное свидетельствам украинских журналистов о военных преступлениях России, подготовленном Национальным союзом журналистов Украины. Норвежские коллеги восхищаются стойкостью журналистов Украины, которые с риском для жизни отказываются сотрудничать с оккупантами и, несмотря на все опасности, продолжают выполнять свою работу.

Видео дня

За лидерскую позицию в солидарности с украинскими журналистами, в борьбе с российской пропагандой и в поддержке бойкота российских пропагандистов Норвежскому союзу журналистов поблагодарили специальные гости конгресса – глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко и первый секретарь союза Лина Кущ.

Встреча с лидерами НСЖУ проходила в формате интервью в прямом эфире, которое проводил известный норвежский журналист Мортен Йентофт.

Сергей Томиленко отметил, что руководство и активисты Союза рады и горды, что при его поддержке удалось возобновить печать более 20 украинских локальных газет. Среди них – и мощное херсонское издание – газета "Новый день".

В настоящее время жители Херсона и освобожденных районов Херсона получают "Новый день" благодаря усилиям местных громад и волонтеров. Именно в этой газете работает журналист Олег Батурин – один из героев видеофильма, который Союз подготовил специально для Конгресса Норвежского союза журналистов.

"Оккупанты похитили Олега, подвергали его пыткам, держали в неволе, но не добились его согласия на сотрудничество. Сегодня он вместе с коллегами продолжает создавать "Новый день", – добавил глава НСЖУ, держа в руках экземпляр этой газеты.

Родившаяся и большую часть жизни прожившая в Донецке Лина Кущ рассказала норвежским коллегам о том, как российская оккупация ужасным катком прошлась по судьбам сотен тысяч дончан, ломая их привычную жизнь, лишая их жизни и работы, убивая людей, которых они знали и любили. При этом российские оккупанты называют себя "освободителями" Донбасса.

"На оккупированных территориях россияне присвоили бренды локальных газет, которым доверяли местные жители, и начали выпускать под их названиями издания, заполненные российской пропагандой и ее месседжами. Печать всех этих изданий координируется и контролируется из единого центра – "министерства информации" так называемой Донецкой народной республики. Журналисты при этом не имеют никакого права на свободу слова и свободу действия", – сказала Лина Кущ.

Руководители НСЖУ подчеркнули, что при создании трибунала, который должен рассмотреть преступления путинского режима, следует предусмотреть отдельную секцию и для российских пропагандистов, по сути, подготовивших российский народ к поддержке и одобрению широкомасштабной войны против Украины.

На вопрос об отношении к тем российским журналистам, которые "должны были уехать за границу, потому что и выступают против войны", лидеры НСЖУ ответили, что настоящими жертвами войны являются не они, а украинский народ.

"Помогите нам, украинцам, победить, и после победы мы попытаемся понять журналистов-эмигрантов из России. Мы не получили никакой помощи от российских журналистов в остановке пропаганды, в помощи тем украинским коллегам, которых выгнали из их домов и которые должны были бежать через территорию России и европейские страны, тем коллегам, которых арестовали и вывезли в Россию. Мы не получили никакой помощи от российских коллег. К сожалению", – сказала Лина Кущ.

Сергей Томиленко и Лина Кущ поблагодарили мужественных норвежских коллег, регулярно работающих в Украине, в том числе и на передовой, держа украинские события в фокусе норвежской и европейской общественности, что позволяет Украине испытывать мощную поддержку в борьбе с российским агрессором.

Норвежский союз журналистов – один из национальных европейских профессиональных союзов, которые наиболее активно продемонстрировали солидарность с НСЖУ и украинским журналистским сообществом. Норвежцы активно поддерживали сбор средств в поддержку украинских коллег, организованный Европейской федерацией журналистов, а также самостоятельно оказывали помощь в работе сети Центров журналистской солидарности НСЖУ.

Норвежский союз журналистов в постоянном диалоге с журналистскими союзами других скандинавских стран жестко осуждают Союз журналистов России за открытие его отделений в оккупированных регионах Украины и российских пропагандистов – за разжигание ненависти к украинскому народу и украинскому государству.

В рамках пребывания руководителей НСЖУ в Норвегии состоялись переговоры о расширении сотрудничества с руководством Норвежского союза журналистов, норвежской Комиссии по журналистской этике, учеными Университета Осло и руководителями норвежских медиакомпаний.

Отдельно прошли консультации с Рэнди Огри (Randi Øgrey), генеральным директором Норвежской ассоциации медиа-бизнеса (MBL) по вопросам координации усилий по экономической поддержке украинских СМИ. Ассоциация MBL является одним из основателей инициативы UMF – Украинского медийного фонда, созданного скандинавскими медиакомпаниями и организациями для поддержки украинских медиа, испытывающих кризис из-за российской войны.

Вопросы предотвращения нарушения Россией прав украинских журналистов, поддержки проектов по физической безопасности медийщиков и достижения экономической стабильности украинских медиа обсуждались во время встреч в Министерстве иностранных дел Норвегии. В частности, Сергей Томиленко проинформировал главных представителей МИД Норвегии об инициативе Союза по организации системной поддержки возрождения локальных медиа на деоккупированных и прифронтовых территориях.

В целом, сквозной темой встреч украинской делегации в Норвегии был призыв к принятию системных решений по экономической поддержке независимых украинских медиа и обеспечению доступа украинцев к оперативной, правдивой и полной информации.