Помогали, помогаем и будем помогать: волонтер Даниил Щербаков показал гуманитарную миссию 'Helper Украина' в Херсонской области

Волонтеры благотворительного фонда Helper Украина не жалея сил помогают украинцам, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. Они, часто подвергая себя опасности, везут на Херсонщину все необходимое – воду, продукты, лекарства.

Видео дня

Запорожский бизнесмен, основатель "Helper Украина" Даниил Щербаков показал гуманитарную миссию фонда в Херсонской области. Соответствующее видео он опубликовал в сети.

Щербаков рассказал, как все происходит. Волонтеры подвозят в затопленные районы все, в чем больше нуждаются пострадавшие от российского теракта. При этом их по дороге подстерегают различные опасности, о чем, в частности, напоминают таблички о заминировании территории.

После того, как все доставили в пункт назначения, этот важный груз на лодках переправляют людям, которые оказались в водяной ловушке.

Волонтеры "Helper Украина" также заботятся о медучреждениях Херсона и постоянно подвозят туда необходимые лекарства, которые ежедневно помогают спасать жизнь.

Отгрузив все, что привезли, волонтеры возвращаются в Запорожье готовить следующий транш. И так все время несмотря ни на время суток, ни на погоду.

"Помогали, помогаем и будем помогать", – говорит Данило Щербаков.

Однако вода еще не сошла, потребность в помощи остается, а возможности у волонтеров не безграничны. Поэтому они обратились за помощью к украинцам и просят всех неравнодушных задонатить на благородное дело. Ведь только совместными усилиями мы сможем победить.

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