'Помидоры сами себя не подвяжут': на деоккупированной территории предотвратили кражу предупредительных знаков 'Мины'. Видео

На деоккупированной территории спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям зафиксировали факт кражи предупредительных знаков "Осторожно, мины". Их украла пожилая женщина, вероятно, чтобы использовать столбики знаков в хозяйстве.

"Помидоры сами себя не подвяжут. Видимо, так думала эта бабушка, когда упаковывала на свой велосипед предупреждающие знаки "Мины" в одной из деоккупированных областей", – отметили чрезвычайники, показав соответствующее видео.

Спасатели подчеркнули, что такими действиями женщина подвергла опасности сотни местных жителей, поскольку необследованные саперами территории остались без маркировки.

"Принцип "в хозяйстве все понадобится" здесь не действует. Предупреждающие знаки потому и устанавливают, чтобы предупредить и уберечь. А их отсутствие может стать причиной травмирования и гибели людей", – подчеркнули в ГСЧС и вновь призвали граждан не воровать предупредительные отметки.

Еще год назад в деоккупированной Балаклейской громаде работники ГСЧС заметили, что установленные ими такие таблички исчезают.

"Местные жители почему-то думают, что эту табличку можно взять и снять. Пойти к себе и где-то ее там применить для своих нужд. Например, помидоры подвязать, или еще что-то", – рассказывал заместитель председателя центра Межрегионального гуманитарного разминирования Максим Мельник.

По последним данным спасателей, около 26% территории Украины до сих пор потенциально опасны и нуждаются в обследовании (речь идет только о подконтрольной Киеву территории). Это 174 тысяч квадратных километров.

Как сообщал OBOZ.UA, на пограничье Черниговщины не так давно на взрывном устройстве взорвался автомобиль с электриками. Двое работников получили ранения. После этого случая глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус вновь призвал жителей приграничных регионов быть внимательными к взрывчатке.

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