Получил повестку, но не явился в ТЦК: как суд наказал уклоняющегося со Львовщины

Житель Борислава Львовской области осужден на три года лишения свободы из-за своего уклонения от военной службы. В период всеобщей мобилизации, когда мужчине пришла повестка, он попросту отказался приходить в военкомат.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры. В октябре прошлого года бориславец проходил военно-врачебную комиссию, где был признан полностью пригодным для службы в рядах Вооруженных Сил Украины.

"Соответственно, тогда же была вручена боевая повестка, согласно которой тот должен явиться на всеобщую мобилизацию. Однако мужчина без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальную поддержку для прохождения армейской службы", – указано в сообщении.

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Таким образом подсудимый уклонился от своих конституционных обязанностей, и признан в этом виновным. Теперь ближайшие три года он проведет в заключении.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина из Черновицкой области получил в суде испытательный срок за то, что не явился в учебный центр ВСУ после получения повестки. Сам обвиняемый объяснил отказ от мобилизации беременностью своей девушки.

А еще летом в Самборе под Львовом состоялся суд над мужчиной за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Он проигнорировал повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат).

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