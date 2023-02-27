Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy: названы сроки

Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy. Это произойдет, как только будет завершена подготовка украинских экипажей – примерно через несколько недель.

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Об этом глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал в интервью PAP. В пятницу, через год после начала полномасштабного вторжения России в Украину, премьер-министр Матеуш Моравецкий посетил Киев. Тогда же Украина получила первые четыре польских танка Leopard.

Дворчика спросили о том, когда будут переданы следующие 10 обещанных танков Leopard 2A4.

"Скоро. Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Некоторые из этих танков в настоящее время используются во время учений. (...) Это перспектива нескольких недель", – сказал он.

На вопрос, когда в Украину прибудут заявленные премьер-министром танки ПТ-91 "Тварди", Дворчик сообщил, что их передача вместе с Т-72 также вопрос нескольких недель, "если не раньше".

"Они практически находятся в процессе передачи, поэтому скоро будут в Украине", – добавил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правительство Канады приняло решение передать Украине еще четыре боевых танка Leopard 2. Всего украинская армия получит от государства восемь единиц этой военной техники.

Швеция также хочет предоставить в общей сложности десять танков Type 2A6 и 2A5 Leopard для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.