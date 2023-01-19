Польша, Финляндия, Португалия, Испания и другие страны готовы передать Украине танки — Зеленский на встрече с Мишелем

Президент Владимир Зеленский заявил, что Польша, Финляндия, Португалия, Испания и другие страны готовы передать Украине танки. Сейчас Украина ждет соответствующего решения от страны, которая имеет права.

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Такое заявление глава государства сделал во время встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. По словам Зеленского, вопрос о передаче Киеву танков актуален и очень чувствителен.

Она зависит от многих факторов, но, к сожалению, не от желания Украины.

Президент уточнил, что нам нужна именно бронированная техника, потому что "против тысячи танков недостаточно мужества украинских военных".

По состоянию на 19 января, по словам Зеленского, много стран, среди которых Польша, Финляндия, Португалия, Испания, соглашаются передать танки.

"Мы все ожидаем согласия от страны, которая имеет соответствующие права и лицензии", – объяснил он.

Глава государства также добавил, что Украина занимается и собственным производством, однако, чего именно и в каком количестве он не уточнил.

"Техника одновременно нужна Украине быстро, потому что каждая минута - это жизнь человека", – резюмировал он.

Напомним, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Украины попросили дружественные страны усилить нашу поддержку и вывести военную помощь "на новый уровень", в частности, передачей бронированной техники и танков современных образцов. В обращении говорится, что РФ не отказалась от своих преступных планов, а угроза второй попытки агрессора провести полномасштабное наступление – очень реальна.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне многочисленных прогнозов о новом наступлении российской армии на Украину Польша готова к решительным действиям по военной помощи нашей стране. Учитывая, что Германия продолжает занимать достаточно пассивную позицию по передаче танков Leopard 2 ВСУ, Варшава будет принимать меры самостоятельно.

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