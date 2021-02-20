Половина мужчин в Украине хотят иметь огнестрельное оружие для самозащиты. Опрос Liberty Report

По результатам репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 18-19 февраля и объявленного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", каждый третий украинец в возрасте от 18 лет (33%) хотел бы иметь дома огнестрельное оружие для своей защиты .

Опрос показал, что мужчины в два с половиной раза чаще хотят владеть оружием, чем женщины (50% мужчин и 19% женщин).

Украинцы в возрасте 60 лет и старше реже других хотят иметь оружие для самозащиты – только 14%. Больше всего желающих постоять за себя и своих близких с оружием в руках, 49%, оказалось среди поколения в возрасте 45-59 лет. О необходимости иметь огнестрельное оружие заявили 43% респондентов в возрасте 18-29 лет и 38% представителей поколения 30-44 года.

Выяснилось, что жители сел и небольших населенных пунктов (до 20 000 человек) гораздо чаще, чем горожане, надеются на свои силы и на "подручный инвентарь" для самозащиты. Оружие на такой случай необходимо только 27% жителей сел против 36% жителей города.

Больше всего оружие необходимо жителям центральных областей Украины – 34%, меньше всего – жителям юга: 31% (запад – 33%, восток – 32%).

Жители Киева чаще среднестатистических украинцев хотят иметь огнестрельное оружие у себя дома – 39%.

Опрос проводился накануне рассмотрения Верховной Радой Украины законопроекта № 4335 о легализации гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Результаты опроса отражают мнение всех украинцев старше 18 лет. Репрезентативная выборка опроса по полу, возрасту, региону и типу населенного пункта составила 549 человек. Метод исследования: MIXED-MODE – объединение методов сбора данных с помощью онлайн-панели Liberty Report и телефонного опроса в соотношении 70:30%. Максимальная погрешность результатов не превышает 4,26%. Выборка в Киеве составила 179 респондентов, максимальная погрешность результатов опроса по Киеву – до 7,52%.