Полностью дерусифицировано: в билетах 'Укрзалізниці' больше не будет русского языка

Компания "Укрзалізниця" полностью дерусифицировала железнодорожные билеты. В системе сервиса покупки электронных билетов исправили техническую ошибку, из-за которой часть информации пассажиров могла быть выполнена на русском языке.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в четверг, 7 сентября. Он подчеркнул, что благодаря бдительности и активной гражданской позиции пассажиров досадная ошибка оперативно исправлена.

"Рассчитываем на дальнейшую принципиальность "Укрзалізниці" в вопросе соблюдения языкового законодательства, реализации Программы дерусификации и соблюдения языковых прав украинцев", – отметил языковой омбудсмен.

Кремень добавил, что согласно Соглашению о международном пассажирском сообщении русский язык может использоваться на билетах. Однако "Укрзалізниця" решила отказаться от языка государя-агрессора.

В компании также планируют дерусифицировать информационные вывески, стенды, удостоверения работников, бланки, надписи на вагонах. Также задумали утвердить список раздельных и остановочных пунктов, которые будут переименовываться.

Кремень напомнил, что меры контроля за использованием государственного языка были начаты в конце июля. Тогда в билете международного сообщения обнаружили, что сведения для пассажира, условные отметки и типы вагонов при его возвращении через интернет-сервис УЗ были представлены исключительно на негосударственном языке.

В УЗ инцидент объяснили технической ошибкой в системе сервиса приобретения электронных проездных документов и ее исправили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кремень выступил за то, чтобы из украинских паспортов убрали русский язык. По его словам, паспорт Украины старого образца должен отвечать нормам языкового закона.

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