Полнолуние в марте: что нельзя делать в этот день

Ночью 28 марта произойдет полнолуние в знаке Весы. С точки зрения астрологии, это явление имеет особенную магическую силу, которая способна влиять на нас.

Многие считают, что в дни полной Луны не стоит ругаться, давать или брать деньги в долг, а также заключать серьезные договоры, пишет AstroGuide.ru.

Что нельзя делать во время полнолуния:

во время полнолуния лучше не ссориться;

не стоит обращаться за помощью к тем, кто стоит выше по должности;

встреча с человеком, который строит против вас козни или недолюбливает может обернуться грандиозным скандалом;

в такое время не стоит просить деньги взаймы или давать их;

не желательно просить повышение или прибавку к зарплате – можно добиться обратного эффекта;

решать деловые вопросы, особенно спорные, нежелательно;

во время полнолуния лучше не тратить деньги, особенно на пустяки;

уборку дома тоже лучше отложить на другой день;

стричься или красить волосы в полнолуние не рекомендуется, разве что это полная смена имиджа;

косметологические или хирургические процедуры, особенно связанные с лицом, шеей, и ногтями стоит отложить на более спокойный день;

опасно удалять родинки, мозоли, новообразования и т.п.;

рисковым будет прием сильно действующих лекарств или алкоголя;

не рекомендуется употреблять крепкие кофе и чай, а также другие сильные тонизирующие или возбуждающие напитки.

Зато время полнолуния прекрасной подойдет для того, чтобы поработать над новым проектом, продумать детально план или презентовать себя, свою работу. В такой необычный период увлечь за собой людей будет гораздо проще. Работа, связанная с созданием чего-то посредством компьютерной техники, будет очень успешной. А еще в полнолуние хорошо ходить на рыбалку. И предаваться постельным утехам.

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