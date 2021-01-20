Новолуние и полнолуние в феврале 2021: даты и что нельзя делать в эти дни

Новолуние в феврале 2021 года в Украине приходится на 11 февраля, а полнолуние – на 27 февраля.

OBOZREVATEL рассказывает, что можно и нельзя делать в эти дни.

Новолуние состоится в 21:05 по Киеву. Пройдет оно в знаке Водолея. По мнению астрологов, в это время неблагоприятны любые начинания.

Так, не рекомендуется браться за крупные проекты, такие как, например, ремонт или переезд, менять место работы, контактировать с начальством и иметь дела с большими денежными суммами.

Этот день желательно провести в одиночестве, завершая старые дела, но не перегружая себя работой. Следует настраиваться на позитив и стараться не конфликтовать с окружающими.

Данное полнолуние пройдет в 10:17 по Киеву в знаке Девы. Оно считается крайне неблагоприятным периодом, который, как и новолуние, не подходит для серьезных начинаний, решения важных вопросов и финансовых операций. Также рекомендуется отказаться от общения и поездок, выяснения отношений с близкими.

День полнолуния стоит посвятить отдыху и релаксации, можно заниматься обыденными делами, не связанными с внутренним напряжением, творчеством, устроить разгрузочный день или сесть на очищающую диету.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог Любовь Коденко рассказала, каким знакам зодиака повезет в 2021 году: многие с облегчением вздохнут, почувствуют вдохновение и будут строить грандиозные планы.