Полетит снова "Ракета"? В Укране планируют восстановить речные перевозки. Репортаж

Андрей Жигайло
Андрей Жигайло
Жизнь столицы
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Полетит снова 'Ракета'? В Укране планируют восстановить речные перевозки. Репортаж

В Украине возобновляют перевозки по Днепру на скоростных пассажирских катерах типа "Ракета". Для этого решили немного изменить подход – превратить их в часть "туристического аттракциона ''. 16 сентября тестовый рейс отправился из Киева в Канев.

Корреспондент OBOZREVATEL отправился в тестовый рейс по маршруту Киев-Канев-Киев, чтобы понять могут ли "Ракеты" снова ''взлететь'' над Днепром.

Судно проекта ''Восток'' на Киевском речном вокзале 16 сентября 2021

К середине 90-х, пассажирские речные перевозки были реальной альтернативой железной дороги и автобусам в прибрежных районах крупных рек. Такими катерами на подводных крыльях, можно было пересечь всю Украину с севера на юг за относительно небольшую стоимость билета.

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"Ракетами" называют целый "парк" скоростных кораблей на подводных крыльях, которые предназначены для пассажирских перевозок на линии протяженности до 600 км. В пик своей популярности в 1970 годах такие суда развивали скорость в 60-70 км/ч.

Суда ''Ракета'' на Киевском речном вокзале в 80-е годы

Из-за слабой сети дорог, они стали настолько популярными, что название "Ракета" получили все пассажирские катера на крыльях на Днепре, Припяти, Днестре, Южном Буге и Дунае. Даже новые проекты "Восток" и "Полесье", которые дожили до сегодняшнего дня, до сих пор называют так. Их выпускали для перевозки по мелких и не широких реках.

"Ракетой" я каждое лето ездила к бабушке в деревню возле Канева. И для меня это было всегда праздником. Одни люди скажут, что это ностальгия по тем временам. Однако эти ''речные автобусы'' были действительно комфортными – никаких пробок, ходили очень точно по времени. И это была реальная альтернатива автобусам'', – говорит киевлянка Елена Дубюк.

Судно ''Экспресс-1'' проходит фарватер Днепра у Киева

В Украине "Ракеты" окончательно "сложили крылья" в 2004 году из-за подорожания топлива. Тогда остановились рейсы на Дунае по маршрутам Вилково-Измаил, Рени-Вилково и исчез на Днепре последний рейс Киев-Канев.

Сейчас только четыре "Ракеты" остались в Николаевской области и ходят на Кинбургскую косу, также между Николаевом и Херсоном. Ими занимается частный инвестор.

Судно компании ''Нибулон'', которое ходит по Николаевской области
Выживет ли "Ракета"

16 сентября Государственное агентство развития туризма провело тестовый тур на судне из Киева в Канев. На борт взяли фокус-группу, которая должна была потом рассказать о своих впечатлениях. Судно отправилось с 6-го причала Киевского речного вокзала.

Последняя попытка восстановить перевозки была в 2017 году. Тогда также пробовали пустить скоростное судно по маршруту Киев-Канев. Однако после двух поездок – движение остановилось.

Скоростной катер ''вышел на крыло'' в акватории Днепра

На этот раз чиновники предлагают изменить сам подход – понять, почему пассажиры должны выбрать такой вид транспорта. Ведь сейчас поездка в тот же Канев в автобусе занимает 2-3 часа. Также туда можно добраться даже на вертолете – площадку для вертолетов там возвели еще при президентстве Виктора Януковича.

У вдохновителей проекта есть идея – показать, что пассажирские перевозки на катерах будут лишь меньшей частью грандиозного маршрута. Это может по-новому ''открыть'' центральную Украину.

''Речная маршрутка''

В середине ''Экспресс-1'' действительно похож на большой автобус. 13 рядов по три места расположены вдоль бортов – всего 77 сидячих мест. Есть принудительное кондиционирование. Заходить на борт можно как через боковые двери, так и через верх.

Во время поездки шумно – слышно как работают дизельные моторы. Если хочется более спокойного состояния – нужно покупать билеты на нос судна – там только 10 мест и тише, чем в общем салоне.

Рубка капитана судна ''Нибулон Экспресс-1'' оснащена новейшим оборудованием

Для каждого пассажира предоставляется спасательный жилет. Есть один туалет. Продажи еды и напитков нет. Аскетическую обстановку компенсирует вид с окна – порезанные склоны западного берега Днепра или водяное зеркало восточной части.

Салон ''Ракеты'' напоминает самолет или большой автобус

Катер действительно ведет себя, как ''Ракета'' – разрезает воду и разбрасывает капли воды в разные стороны. Эта скорость и пейзаж за окном умиротворяет.

На воде нет пробок, однако есть узкое место – шлюзы. Именно они формируют серию водохранилищ. На Днепре их шесть.

Проход шлюза – целая спецоперация. Пассажиры не должны ходить по салону выходить на крылья катера. Перепад здесь – почти 11 м. Если двигаться из Киева в Канев – нужно зайти в специальный канал, где воду спустят до уровня Днепра. Если идти на Киев – канал, наоборот, заполнят водой до уровня водохранилища.

Катер на подводных крыльях ''Экспресс-1'' проходит шлюз Каневского водохранилища

И каждый проход не дешевый – стоит около 16 тыс. грн. Суда идут живой очереди, поэтому можно застрять надолго, если очередь из речных барж или яхт. Весь путь в 130 км занял 2,5 часа.

Что говорят чиновники

Одна из основных проблем организации таких туристических маршрутов – неготовность локаций к приему туристов, считают в Государственном агентстве развития туризма (ГАРТ).

"Если Западная Украина научилась работать и принимать туристов, то Центральная Украина пока нет. Сегодня мы отправляем целую фокус-группу. Нам важно понять, каким образом местный бизнесс к этому готов и что он должен сделать. Сегодня мы понимаем, что нет в Каневе где тратить деньги. То есть ресторанов достаточно мало и дополнительных услуг, где бы местное население могло зарабатывать деньги, тоже довольно мало", – рассказала перед стартом рейса руководитель ГАРТ Марьяна Олеськив.

Марьяна Олекськив и Александр Ткаченко на фоне ''Ракеты'', которая отправилась из Киева в Канев

Министр культуры Александр Ткаченко, который пришел на отправку рейса, заявил, что с 2022 такие "речные маршрутки" будут ходить из столицы в Канев и Чернобыля.

''Это традиционный маршрут по нескольким причинам, потому что там есть музеи, потому что там есть ГЭС, которую можно посмотреть, потому что там можно остановиться в гостинице, потому что там есть новый дворец культуры. В принципе, это полный туристический день, который можно проехать не в маршрутке, а промчаться "крыльями" по Днепру'', – рассказал он.

Министр Александр Ткаченко обещает постоянные маршруты в Канев и Чернобыля уже с 2022

Третьей заинтересованной стороной является частная компания ''Нибулон''. Именно на их катере "Экспресс 1" состоялся тур. В судостроителей есть своя цель – показать перспективность речных перевозок и шире привлечь государство в эту отрасль.

''Проведение подобных мероприятий с привлечением соответствующих министерств, ведомств и СМИ, призваны увеличить внимание власти к вопросам возрождения водных пассажирских перевозок в Украине, нахождение путей для их экономической привлекательности'', – говорит глава компании Александр Вадатурский.

Катер на крыльях у причала Каневского речного вокзала

Сами чиновники не признаются, сколько теоретически должен стоить билет на ''Ракета'' из Киева в Канев. Но, как удалось узнать OBOZREVATEL, себестоимость одной поездки туда-обратно – 1,6 тыс. грн. А уже стоимость возможных туров будут определять туроператоры.

Что посмотреть в Каневе

Каневский речной порт расположен сразу за шлюзом. Здесь же – футуристический автовокзал, который отстроили несколько лет назад. Канев занимает особое место в истории Украины. Именно здесь, на Чернечьей горе похоронен поэт Тарас Шевченко. Ее называют одной из самых посещаемых мест в Украине.

В целом, с речными "Ракетами" здесь связывают целый кусок жизни.

Дети занимаются танцами на Каневском речном вокзале

"Я помню еще те времена, когда ходили сюда (в Канев. – Ред.) "Метеоры", "Ракеты". Много было иностранных туристов. Для меня не понятно, куда они все исчезли. Для Канева были очень напряженные времена, когда это произошло'', – рассказывает мэр Канева Игорь Ренькас.

По его словам, наиболее привлекательные туристические объекты в Каневе – Тарасова Гора, Успенский собор, основанный в XI веке, а также Шевченковский культурный центр.

Могила Тараса Шевченко на Чернечьей горе в Каневе

Мэр признает, что в городе не хватает туристической инфраструктуры – отелей и хороших ресторанов. В рамках программы ''Большая стройка'' в городе отремонтировали дороги на центральных улицах.

''У меня есть инвестор, который готов зайти и построить отель. Кроме этого обновляем инфраструктуру'', – рассказывает Ренькас.

Скульптура из эскиза рисунка Тараса Шевченко на берегу Днепра в Каневе. Ими заставлена вся набережная.

Кроме этого, туристы могут получить ряд развлечений, в том числе, джип-туры в ''дикий'' Трахтемиров, пейтнбол, путешествия на байдарках или SUP-бордах по Каневскому водохранилищу.

Также в городе есть уникальный Музей народного декоративного искусства, а набережная удивляет оригинальными скульптурами и видами.

Детский лагерь ''Солнце над Днепром'' на берегу Днепра в Каневе
Каневская ГЭС

Для любителей индустриального туризма есть экскурсии на Каневской гидроэлектростанцию.

Эта станция с одной стороны стала большим шагом вперед для региона, а с другой – трагедией. Потому что при формировании водохранилища были затоплены сотни деревень, а их жителей переселили.

Вид на Каневское водохранилище с 7 этажа гидроэлектростанции

ГЭС является второй ступенью Днепровского каскада водохранилищ. Ее начали строить в 1964 году, а закончили в 1974-м. Среднегодовая выработка электричества – 972 млн кВт ч при давлении 7,4-11 м. Каскады имеют высоту в девять этажей или 39,7 м. Общая длина здания – 343 м. Рядом со станцией виднеются остатки железнодорожного моста, который разобрали после построения ГЭС.

"Это памятник местного значения '', – говорят работники ГЭС.

Работники Каневской ГЭС за работой

На станции установлено 24 капсульных гидроагрегата горизонтального типа.

"В подводной части сооружения расположены все основные помещения: машинный зал, помещение маслонапорных установок, выводы гидроагрегатов, обзорная галерея, коммуникации станции, вспомогательное оборудование, а также трубопроводы и помповое оборудования '', – рассказал начальник оперативной службы Геннадий Харченко.

Турбина Каневской гидроэлектростанции на ремонте

Со времени постройки ГЭС имеет статус экспериментальной. Сейчас здесь работает 316 человек, 25% из них женщины. В 2022 году Каневская ГЭС будет отмечать 50-летний юбилей.

Общий вид на Каневской гидроэлектростанцию. В следующем году станция будет праздновать 50-летний юбилей

Посетить Каневскую ГЭС можно предварительно договорившись с руководством о времени и программе посещения. Все экскурсии для организованных групп – бесплатные.

Послесловие

Поездка на скоростном катере – одна из маленьких эмоций, которая имеет сильный привкус. Фон с иллюминаторов катера, которые периодически сверкают в капельках воды, – просто завораживают своей теплотой.

А что касается Канева, хочется вериь, что этот город снова вернется на туристическую карту мира.

Вид на закат над городом Украинка из Днепра

Однако, удастся ли восстановить речные перевозки на Днепре покажет только время и упрямство вдохновителей идеи, которых становится все больше.

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