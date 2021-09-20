Полетит снова 'Ракета'? В Укране планируют восстановить речные перевозки. Репортаж

В Украине возобновляют перевозки по Днепру на скоростных пассажирских катерах типа "Ракета". Для этого решили немного изменить подход – превратить их в часть "туристического аттракциона ''. 16 сентября тестовый рейс отправился из Киева в Канев.

Корреспондент OBOZREVATEL отправился в тестовый рейс по маршруту Киев-Канев-Киев, чтобы понять могут ли "Ракеты" снова ''взлететь'' над Днепром.

К середине 90-х, пассажирские речные перевозки были реальной альтернативой железной дороги и автобусам в прибрежных районах крупных рек. Такими катерами на подводных крыльях, можно было пересечь всю Украину с севера на юг за относительно небольшую стоимость билета.

Видео дня

"Ракетами" называют целый "парк" скоростных кораблей на подводных крыльях, которые предназначены для пассажирских перевозок на линии протяженности до 600 км. В пик своей популярности в 1970 годах такие суда развивали скорость в 60-70 км/ч.

Из-за слабой сети дорог, они стали настолько популярными, что название "Ракета" получили все пассажирские катера на крыльях на Днепре, Припяти, Днестре, Южном Буге и Дунае. Даже новые проекты "Восток" и "Полесье", которые дожили до сегодняшнего дня, до сих пор называют так. Их выпускали для перевозки по мелких и не широких реках.

"Ракетой" я каждое лето ездила к бабушке в деревню возле Канева. И для меня это было всегда праздником. Одни люди скажут, что это ностальгия по тем временам. Однако эти ''речные автобусы'' были действительно комфортными – никаких пробок, ходили очень точно по времени. И это была реальная альтернатива автобусам'', – говорит киевлянка Елена Дубюк.

В Украине "Ракеты" окончательно "сложили крылья" в 2004 году из-за подорожания топлива. Тогда остановились рейсы на Дунае по маршрутам Вилково-Измаил, Рени-Вилково и исчез на Днепре последний рейс Киев-Канев.

Сейчас только четыре "Ракеты" остались в Николаевской области и ходят на Кинбургскую косу, также между Николаевом и Херсоном. Ими занимается частный инвестор.

16 сентября Государственное агентство развития туризма провело тестовый тур на судне из Киева в Канев. На борт взяли фокус-группу, которая должна была потом рассказать о своих впечатлениях. Судно отправилось с 6-го причала Киевского речного вокзала.

Последняя попытка восстановить перевозки была в 2017 году. Тогда также пробовали пустить скоростное судно по маршруту Киев-Канев. Однако после двух поездок – движение остановилось.

На этот раз чиновники предлагают изменить сам подход – понять, почему пассажиры должны выбрать такой вид транспорта. Ведь сейчас поездка в тот же Канев в автобусе занимает 2-3 часа. Также туда можно добраться даже на вертолете – площадку для вертолетов там возвели еще при президентстве Виктора Януковича.

У вдохновителей проекта есть идея – показать, что пассажирские перевозки на катерах будут лишь меньшей частью грандиозного маршрута. Это может по-новому ''открыть'' центральную Украину.

В середине ''Экспресс-1'' действительно похож на большой автобус. 13 рядов по три места расположены вдоль бортов – всего 77 сидячих мест. Есть принудительное кондиционирование. Заходить на борт можно как через боковые двери, так и через верх.

Во время поездки шумно – слышно как работают дизельные моторы. Если хочется более спокойного состояния – нужно покупать билеты на нос судна – там только 10 мест и тише, чем в общем салоне.

Для каждого пассажира предоставляется спасательный жилет. Есть один туалет. Продажи еды и напитков нет. Аскетическую обстановку компенсирует вид с окна – порезанные склоны западного берега Днепра или водяное зеркало восточной части.

Катер действительно ведет себя, как ''Ракета'' – разрезает воду и разбрасывает капли воды в разные стороны. Эта скорость и пейзаж за окном умиротворяет.

На воде нет пробок, однако есть узкое место – шлюзы. Именно они формируют серию водохранилищ. На Днепре их шесть.

Проход шлюза – целая спецоперация. Пассажиры не должны ходить по салону выходить на крылья катера. Перепад здесь – почти 11 м. Если двигаться из Киева в Канев – нужно зайти в специальный канал, где воду спустят до уровня Днепра. Если идти на Киев – канал, наоборот, заполнят водой до уровня водохранилища.

И каждый проход не дешевый – стоит около 16 тыс. грн. Суда идут живой очереди, поэтому можно застрять надолго, если очередь из речных барж или яхт. Весь путь в 130 км занял 2,5 часа.

Одна из основных проблем организации таких туристических маршрутов – неготовность локаций к приему туристов, считают в Государственном агентстве развития туризма (ГАРТ).

"Если Западная Украина научилась работать и принимать туристов, то Центральная Украина пока нет. Сегодня мы отправляем целую фокус-группу. Нам важно понять, каким образом местный бизнесс к этому готов и что он должен сделать. Сегодня мы понимаем, что нет в Каневе где тратить деньги. То есть ресторанов достаточно мало и дополнительных услуг, где бы местное население могло зарабатывать деньги, тоже довольно мало", – рассказала перед стартом рейса руководитель ГАРТ Марьяна Олеськив.

Министр культуры Александр Ткаченко, который пришел на отправку рейса, заявил, что с 2022 такие "речные маршрутки" будут ходить из столицы в Канев и Чернобыля.

''Это традиционный маршрут по нескольким причинам, потому что там есть музеи, потому что там есть ГЭС, которую можно посмотреть, потому что там можно остановиться в гостинице, потому что там есть новый дворец культуры. В принципе, это полный туристический день, который можно проехать не в маршрутке, а промчаться "крыльями" по Днепру'', – рассказал он.

Третьей заинтересованной стороной является частная компания ''Нибулон''. Именно на их катере "Экспресс 1" состоялся тур. В судостроителей есть своя цель – показать перспективность речных перевозок и шире привлечь государство в эту отрасль.

''Проведение подобных мероприятий с привлечением соответствующих министерств, ведомств и СМИ, призваны увеличить внимание власти к вопросам возрождения водных пассажирских перевозок в Украине, нахождение путей для их экономической привлекательности'', – говорит глава компании Александр Вадатурский.

Сами чиновники не признаются, сколько теоретически должен стоить билет на ''Ракета'' из Киева в Канев. Но, как удалось узнать OBOZREVATEL, себестоимость одной поездки туда-обратно – 1,6 тыс. грн. А уже стоимость возможных туров будут определять туроператоры.

Каневский речной порт расположен сразу за шлюзом. Здесь же – футуристический автовокзал, который отстроили несколько лет назад. Канев занимает особое место в истории Украины. Именно здесь, на Чернечьей горе похоронен поэт Тарас Шевченко. Ее называют одной из самых посещаемых мест в Украине.

В целом, с речными "Ракетами" здесь связывают целый кусок жизни.

"Я помню еще те времена, когда ходили сюда (в Канев. – Ред.) "Метеоры", "Ракеты". Много было иностранных туристов. Для меня не понятно, куда они все исчезли. Для Канева были очень напряженные времена, когда это произошло'', – рассказывает мэр Канева Игорь Ренькас.

По его словам, наиболее привлекательные туристические объекты в Каневе – Тарасова Гора, Успенский собор, основанный в XI веке, а также Шевченковский культурный центр.

Мэр признает, что в городе не хватает туристической инфраструктуры – отелей и хороших ресторанов. В рамках программы ''Большая стройка'' в городе отремонтировали дороги на центральных улицах.

''У меня есть инвестор, который готов зайти и построить отель. Кроме этого обновляем инфраструктуру'', – рассказывает Ренькас.

Кроме этого, туристы могут получить ряд развлечений, в том числе, джип-туры в ''дикий'' Трахтемиров, пейтнбол, путешествия на байдарках или SUP-бордах по Каневскому водохранилищу.

Также в городе есть уникальный Музей народного декоративного искусства, а набережная удивляет оригинальными скульптурами и видами.

Для любителей индустриального туризма есть экскурсии на Каневской гидроэлектростанцию.

Эта станция с одной стороны стала большим шагом вперед для региона, а с другой – трагедией. Потому что при формировании водохранилища были затоплены сотни деревень, а их жителей переселили.

ГЭС является второй ступенью Днепровского каскада водохранилищ. Ее начали строить в 1964 году, а закончили в 1974-м. Среднегодовая выработка электричества – 972 млн кВт ч при давлении 7,4-11 м. Каскады имеют высоту в девять этажей или 39,7 м. Общая длина здания – 343 м. Рядом со станцией виднеются остатки железнодорожного моста, который разобрали после построения ГЭС.

"Это памятник местного значения '', – говорят работники ГЭС.

На станции установлено 24 капсульных гидроагрегата горизонтального типа.

"В подводной части сооружения расположены все основные помещения: машинный зал, помещение маслонапорных установок, выводы гидроагрегатов, обзорная галерея, коммуникации станции, вспомогательное оборудование, а также трубопроводы и помповое оборудования '', – рассказал начальник оперативной службы Геннадий Харченко.

Со времени постройки ГЭС имеет статус экспериментальной. Сейчас здесь работает 316 человек, 25% из них женщины. В 2022 году Каневская ГЭС будет отмечать 50-летний юбилей.

Посетить Каневскую ГЭС можно предварительно договорившись с руководством о времени и программе посещения. Все экскурсии для организованных групп – бесплатные.

Поездка на скоростном катере – одна из маленьких эмоций, которая имеет сильный привкус. Фон с иллюминаторов катера, которые периодически сверкают в капельках воды, – просто завораживают своей теплотой.

А что касается Канева, хочется вериь, что этот город снова вернется на туристическую карту мира.

Однако, удастся ли восстановить речные перевозки на Днепре покажет только время и упрямство вдохновителей идеи, которых становится все больше.