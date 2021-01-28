Поклонская снова призналась в любви Украине

Бывшая "прокурор" временно оккупированного Крыма, а ныне нелегитимный депутат Государственной Думы Российской Федерации Наталья Поклонская в очередной раз призналась в любви Украине.

В интервью "Радио Комсомольская правда" она отметила, что любит и ту страну, которую предала, и ту, где живет сейчас. Вместе с тем, Поклонская не смогла проигнорировать тему закона об украинском языке и высказала свое мнение по этому поводу.

"Общаюсь с людьми, которые живут в Украине, они говорят, что все хорошо, что нет такого безобразия, что вот даже с учетом принятого закона они общаются на русском, они не впадают в то безумие, которое нам показывают по СМИ", – сказала коллаборационистка.

Она отметила, что по отношению к Украине специально раздувается информация о повсеместном ненавистном отношении ко всему "русскому" и российскому.

"Но это не так. Я себя не отделяю от Украины. Это моя страна. Я люблю и Украину, и Россию. И во мне живут эти две страны – и Украина, и Россия", – сказала пособница оккупантов.

Напомним, ранее в одном из интервью Поклонская заявила, что любит украинский язык и спела на камеру фрагмент из известного хита Софии Ротару "Черемшина".

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