Поклонская вызвалась показать Крым Кравчуку и назвала условие

Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская вызвалась показать оккупированный Крым главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леониду Кравчуку и сопровождать его.

Об этом она заявила РИА Новости. Таким образом депутат ответила на слова главы делегации в ТКГ о том, что он хотел бы посмотреть, что стало с полуостровом за семь лет.

По словам Поклонской, визит Кравчука возможен, если он согласует это с российской стороной.

"Я уважительно отношусь к его возрасту и политическому опыту, поэтому с удовольствием встречусь с ним", – сказала она.

Поклонская добавила, что показала бы ему пересохший "от действий Украины" Северо-Крымский канал, и организовала бы встречу с крымчанами, где ему захочется.

Отметим, страна-агрессор регулярно обвиняет Украину в том, что она якобы виновата в катастрофе с водоснабжением полуострова. При этом многие эксперты и политики, а также сами крымчане заявляют, что для населения воды вполне хватает, но Россия использует ее в военных целях.

Кроме того, в ООН заявили, что главная ответственность за воду в Крыму лежит на России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук на днях выразил желание посетить полуостров и увидеть, что с ним произошло за семь лет российской оккупации. При этом он отметил, что поездка вряд ли будет позитивно оценена российской стороной.