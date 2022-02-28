'Покажите белорусам': на Черниговщине люди развернули вражескую технику. Видео

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В Городне, что в Черниговской области, местные жители заблокировали движение военной техники оккупантов. Она следовала в сторону Чернигова, но развернулась обратно.

Соответствующий ролик опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что на центральной улице находится очень много горожан.

Они перегородили технике дорогу, а также блокировали ее голыми руками. По словам очевидцев, среди техники были и танки.

В результате оккупанты развернулись и уехали в сторону Сеньковки, откуда и приехали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в видеообращении Зеленский также заявил, что с начала войны Россия потеряла уже 4,5 тысячи солдат. Президент Украины призвал кафиров отказаться выполнять приказы командиров и возвращаться в Россию.

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