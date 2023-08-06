Показали, кто хозяин в украинском небе: Порошенко поздравил Воздушные силы ВСУ с их праздником и обнародовал уникальное видео
Петр Порошенко по случаю Дня Воздушных Сил ВСУ обнародовал впечатляющие видеокадры снявших украинские пилоты боевых вылетов.
Пятый президент подчеркнул, что украинские пилоты каждый день наносят врагу сокрушительные удары с воздуха и показывают, кто хозяин в украинском небе. Об этом Порошенко написал в своем Telegram-канале.
"Каждый день они наносят врагу сокрушительное поражение с воздуха. И ни дня не проявили слабости. Как и в эту ночь, отразив массовый удар врага, Воздушные Силы ВСУ уничтожили 17 крылатых ракет "Калибр", 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, 27 ударных БпЛА Shahed-136/131", – написал Порошенко.
"Когда враг хотел легкой прогулки в украинском небе, Воздушные Силы ВСУ показали, кто здесь хозяин. Проявили решительность и мужество, сохраняя доминирование и заставляя российские самолеты и вертолеты держаться как можно дальше от линии фронта", – констатировал пятый президент.
"Многие украинские пилоты научились летать не только за себя, но и за своего сына, побратима, командира. Поднимая в небо и вес штурмовика, и свою боль за погибшими. будут выкрикивать: "Идут домой", – пожелал Порошенко.
"На этом видео – ребята, с которыми мы дружим и которым помогаем. Они сбросили нам уникальные кадры их боевых вылетов, чтобы и вы насладились работой украинских пилотов. Слава Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины!", – написал Петр Порошенко.