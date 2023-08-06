Показали, кто хозяин в украинском небе: Порошенко поздравил Воздушные силы ВСУ с их праздником и обнародовал уникальное видео

Петр Порошенко по случаю Дня Воздушных Сил ВСУ обнародовал впечатляющие видеокадры снявших украинские пилоты боевых вылетов.

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Пятый президент подчеркнул, что украинские пилоты каждый день наносят врагу сокрушительные удары с воздуха и показывают, кто хозяин в украинском небе. Об этом Порошенко написал в своем Telegram-канале.

"Каждый день они наносят врагу сокрушительное поражение с воздуха. И ни дня не проявили слабости. Как и в эту ночь, отразив массовый удар врага, Воздушные Силы ВСУ уничтожили 17 крылатых ракет "Калибр", 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, 27 ударных БпЛА Shahed-136/131", – написал Порошенко.

"Когда враг хотел легкой прогулки в украинском небе, Воздушные Силы ВСУ показали, кто здесь хозяин. Проявили решительность и мужество, сохраняя доминирование и заставляя российские самолеты и вертолеты держаться как можно дальше от линии фронта", – констатировал пятый президент.

"Многие украинские пилоты научились летать не только за себя, но и за своего сына, побратима, командира. Поднимая в небо и вес штурмовика, и свою боль за погибшими. будут выкрикивать: "Идут домой", – пожелал Порошенко.

"На этом видео – ребята, с которыми мы дружим и которым помогаем. Они сбросили нам уникальные кадры их боевых вылетов, чтобы и вы насладились работой украинских пилотов. Слава Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины!", – написал Петр Порошенко.