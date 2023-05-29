Похолодание накроет один регион: синоптики дали подробный прогноз для Украины на вторник. Карта

В Украине погода на этой неделе, с 29 мая по 4 июня, будет достаточно теплой и комфортной. Так, во вторник, 30 мая, днем отметки термометров будут показывать от +22 до +26 градусов.

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Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Так, незначительное похолодание во вторник ожидается в Харьковской области. 30 мая там ожидается достаточно свежая погода с температурой от +18 до +21 градуса.

В восточных областях и южной части Украины во вторник ожидаются дожди, местами с грозами. Возможны дожди и на западе страны, за исключением Тернопольской и Хмельницкой областей.

На остальной территории Украины завтра дожди не ожидаются, погода будет теплой и комфортной.

Направление ветра 30 мая – северо-восточное, с небольшой или умеренной силой.

В Киеве во вторник ожидается приятная и теплая погода без дождя, температура воздуха составит +25 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в июне 2023 года обещает быть жаркой. Синоптики прогнозируют, что средняя температура в первый месяц лета будет выше нормы.

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