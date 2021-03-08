Похолодание и угроза подтопления на западе: появился прогноз погоды в Украине на вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 9 марта, будет ясной, однако прохладной. Ночные морозы в ряде областей усилятся.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Также в этот день ожидается повышение уровня воды на западе (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, на реках бассейна Припять вода повысится на 0,2-0,7 м с дальнейшим затоплением заплавных территорий. Есть риск затопления приусадебных участков и сельхозугодий в приречных населенных пунктах Ратновского, Старовижевского, Любешовского и Маневицкого районов Волынской области (уровень опасности желтый).

Температура воздуха по стране днем будет колебаться от 0 до 2 мороза, местами на западе и юге +2… +6. Ночью ожидается -6… -9, в южных и восточных областях от 2 до 5 мороза.

В Киеве погода во вторник будет ясной, ночью от 4 до 6 мороза, днем до -2.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог Татьяна Адаменко рассказала, когда в Украине наступит настоящая весна. По ее словам, на юге страны этот процесс происходит с 18 по 25 марта, на остальной территории – с 25 марта по 3 апреля.