Пограничники задержали военного, который совершил СЗЧ и сбежал в Румынию. Фото

На границе задержали военного, который в начале октября покинул место службы и сбежал в Румынию. Однако узнав о мобилизации брата, мужчина решил вернуться в ряды Сил оборонной Украины.

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О случае рассказали в Государственной пограничной службе Украины. "Путь назад: военный вернулся в ВСУ после СОЧ (самовольное оставление части. – Ред.) и незаконного пересечения границы", – говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что задержали мужчину, который незаконно пересек границу из Румынии в Украину.

Им оказался гражданин Украины, который в начале октября совершил СОЧ.

Однако, когда он узнал о мобилизации своего брата, понял, что не может оставаться за границей.

Воспользовавшись нововведением в статье 401 Уголовного кодекса Украины, позволяющим избежать наказания за СОЧ, военный получил возможность вернуться в ряды ВСУ.