Пограничники задержали россиянина, который незаконно находится в Украине: ранее он сидел в тюрьме за кражу. Фото

На Закарпатье пограничники задержали россиянина, который нарушил правила пребывания в Украине. Представители ГПСУ поймали гражданина страны-агрессора неподалеку от границы с Румынией.

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Россиянин попался в руки пограничникам отделения "Богдан" Мукачевского отряда в рамках проведения спецоперации "Запад -2023" 19 мая около полуночи. Своего пребывания в пограничье он объяснить не смог (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

При себе у мужчины была только справка об освобождении, выданная одним из учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Больше никаких документов 33-летний пришелец не имел.

"Правонарушитель родился в Санкт-Петербурге и имеет российское гражданство. С 2019 отбывал наказание в исправительной колонии Харькова по ст. 162 УКУ "Нарушение неприкосновенности жилья" и ч. 3 ст.185 УКУ "Кража" в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы. В том же 2019 году один из судов г. Харькова осудил россиянина еще по ст. 391 УК "Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний". Тогда по совокупности приговоров ему было назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы", – сообщили в ГПСУ.

В январе 2023 года, после отбывания наказания, мужчину освободили, но судя по всему, покидать Украину он не торопился.

"Пограничники составили на гражданина России протокол о совершении им правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 203 КУоАП и передали его сотрудникам миграционной службы", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сумской области сотрудники СБУ задержали российского агента. Местный предатель собирал информацию о слабых местах на государственной границе с РФ.