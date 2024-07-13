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Пограничники покорили Говерлу, почтив память погибших собратьев. Фото

Иванна Шепель
Общество
2 минуты
318
Пограничники покорили Говерлу, почтив память погибших собратьев. Фото

Украинские пограничники покорили Говерлу, чтобы почтить память своих собратьев, погибших в войне с Россией. Вместе с ними поднимались на вершину родственники погибших бойцов.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Идею проведения мероприятия предложила сестра погибшего офицера-пограничника, подполковника Сергея Лакея – Ирина.

Пограничники из Луганского и Черновицкого отрядов отправились на высшую точку Украины, чтобы почтить память воинов 3-го пограничного отряда, которые погибли защищая государство от врага.

На вершине участники акции установили флаги Украины и Государственной пограничной службы, а также флаг с именами погибших.

Пограничники покорили Говерлу, почтив память погибших собратьев. Фото
Пограничники покорили Говерлу, почтив память погибших собратьев. Фото
Пограничники покорили Говерлу, почтив память погибших собратьев. Фото
Пограничники покорили Говерлу, почтив память погибших собратьев. Фото
Пограничники покорили Говерлу, почтив память погибших собратьев. Фото

Ранее сообщалось, что в боях на Бахмутском направлении фронта погиб воин-пограничник Вадим Яремчук из Одесской области. Он служил в рядах Луганского пограничного отряда.

Как сообщал OBOZ.UA, во время штурма врага в Луганской области погиб 29-летний пограничник Сергей Шершень из Волыни. Он тоже служил в 3-м пограничном отряде им. Евгения Пикуса.

Также на войне погиб пограничник Евгений Белобловский из Киевской области. Его жизнь оборвалась на границе Харьковской области с РФ.

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