Пограничники покорили Говерлу, почтив память погибших собратьев. Фото

Украинские пограничники покорили Говерлу, чтобы почтить память своих собратьев, погибших в войне с Россией. Вместе с ними поднимались на вершину родственники погибших бойцов.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Идею проведения мероприятия предложила сестра погибшего офицера-пограничника, подполковника Сергея Лакея – Ирина.

Пограничники из Луганского и Черновицкого отрядов отправились на высшую точку Украины, чтобы почтить память воинов 3-го пограничного отряда, которые погибли защищая государство от врага.

На вершине участники акции установили флаги Украины и Государственной пограничной службы, а также флаг с именами погибших.

Ранее сообщалось, что в боях на Бахмутском направлении фронта погиб воин-пограничник Вадим Яремчук из Одесской области. Он служил в рядах Луганского пограничного отряда.

Как сообщал OBOZ.UA, во время штурма врага в Луганской области погиб 29-летний пограничник Сергей Шершень из Волыни. Он тоже служил в 3-м пограничном отряде им. Евгения Пикуса.

Также на войне погиб пограничник Евгений Белобловский из Киевской области. Его жизнь оборвалась на границе Харьковской области с РФ.

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