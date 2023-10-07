Пограничники не выпустили из страны более 2 тыс. госслужащих: пытались уехать с нарушением процедуры

Госслужащим запретили выезжать из Украины без уважительной причины в январе этого года. С момента вступления в силу этой нормы пограничная служба не выпустила за границу более 2 тысяч чиновников.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге 6 октября.

"За время действия этой нормы на государственной границе не пропустили более 2 тысяч человек, занимавших должности, находившиеся на контроле Госпогранслужбы, которые пытались выехать не по тем условиям, которые определены правилами пересечения границы. Как я отмечал, это или с целью служебной командировки, или сопровождая своих детей", – сказал Андрей Демченко.

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Напомним, 27 января 2023 года Кабмин ограничил выезд за границу должностным лицам и госслужащим. Изменения предусматривают, что выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных за соответствующими органами работников и других категорий лиц, может осуществляться исключительно в служебную командировку.

Однако существует ряд исключений из общего правила, когда такой выезд осуществляется. Да, в феврале правительство расширило категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут выехать за границу к своим детям: теперь это могут быть и опекуны, попечители и приемные родители.

"Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними и детьми – можно. Кататься на отдых – нет", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис президента Украины после ряда скандалов заблокировал выезд за границу народным депутатам и чиновникам. Тех, кто уже покидал пределы государства, проверяют.