Пограничникам разослали указание о запрете выезда всех чиновников и депутатов, – Гончаренко

На пограничные посты разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он отметил, что теперь Офис президента в телефонном режиме будет разрешать или блокировать выезд чиновников и депутатов.

"Все, кто пытается пересечь границу, останавливаются, и ожидается решение ОП по каждому из них", – подчеркнул нардеп.

При этом он отметил, что, по его мнению, во время войны разрешать такие вопросы в телефонном режиме неправильно.

"Это хороший пиар-ход, и думаю, он понравится людям. Единственное, хочу написать вот о чем. Представьте себе, 40-миллионная страна во время величайшей войны в Европе, а ОП решает – можно ли уехать кому-то за границу. Это неправильная история. Просто системно неверна. Сделайте процедуру разрешения выезда за границу. Наказывайте тех, кто ее нарушает. Но государство не может функционировать по телефону", – отметил Гончаренко.