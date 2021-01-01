Тепло и мало снега: синоптики дали прогноз погоды на январь в Украине

Погода в Украине в январе 2021 года обещает быть разной: и почти весенней, и по-настоящему зимней. Фактически месяц поделен пополам. Первая половина может быть теплой, вторая – морозной.

Погода на Рождество 7 января не порадует снегом, но в первой декаде января в Карпатах возможен сход лавин.

Подробнее в том, какой будет погода в январе, разбирался OBOZREVATEL.

Как рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, чтобы построить прогноз до середины января, синоптики наблюдали за погодой вблизи даты 20 декабря.

"Мы видели, что выпал снег, температура понизилась, но незначительно. Местами было -8 градусов. Это показывает, какой будет зима до середины января – от -5 до +5 градусов", – рассказала она.

Синоптик добавила, что из-за высоких зимних температур месячная норма осадков выпала не в виде снега, а в виде дождя.

"С осадками в январе не очень хорошо. Если бы сейчас температура была низкая, то снег бы лежал. Но все осадки выпали в виде дождя, их оказалось много. Получается, что зима у нас бесснежная за счет высокой температуры", – заметила она.

Во второй половине января ученые прогнозируют существенное похолодание. "А потом должно похолодать. Вторая половина января, начало февраля должны быть холодными", – предупредила синоптик.

В Карпатах возможен сход лавин. fon.at.ua

Рождество будет дождливым, январь – теплым

В Украинском гидрометцентре в комментарии OBOZREVATEL уточнили, что долгосрочные, более 10 дней, прогнозы погоды не бывают точными, и все же январь может оказаться достаточно теплым месяцем. По словам ведущего синоптика Романа Мурмыло, первая половина января будет "преимущественно теплой и относительно спокойной. Температура будет выше нормы, осадки – в климатической норме и немного ниже".

Он сообщил, что начало месяца – с осадками, с дождями, с ветром: "Температурный фон будет очень разный. Например, на западе и востоке страны около 0 градусов ночью, на остальной территории +4…+9 градусов".

Со 2 по 5 января немного похолодает, а перед Рождеством (7 января) опять начнется потепление. "Не то, чтобы совсем тепло. Просто будут более теплые воздушные массы. Рождественские выходные будут с осадками преимущественно в виде дождя или мокрого снега", – рассказал синоптик.

6-7 января ожидается дождливая погода. "В Сочельник может быть около 0 градусов, но конкретных морозов пока не видно", – уточнил Мурмыло.

По его словам, в ближайшие 10 дней в большинстве регионов Украины будет идти не снег, а дождь. "Но больше осадков будет в карпатском регионе в виде мокрого снега. Исключительно из-за рельефа. Там будут проходить атмосферные фронты, осадков выпадет больше, может быть, даже до опасных значений по количеству".

Синоптик добавил, что повышается опасность схождения лавин в Карпатах. "Вероятность такая есть, поскольку будет мокрый снег, но пока сказать сложно. Это станет понятно позже", – заметил он.

Что касается всего января, то в Гидрометцентре ожидают, что по температурам он будет выше климатической нормы. "Если похолодания и будут, то кратковременные. Нельзя сказать, что достаточно длительный период будет с отрицательными температурами. На общем фоне относительно теплой погоды это будет практически незаметно. Вторжения холодных воздушных масс будут кратковременными", – подытожил синоптик.