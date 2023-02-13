Порывистый ветер и снег: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине. Карта

В Украине 14 февраля ожидается довольно неприятная погода из-за сильного ветра – временами до 15-20 метров в секунду – и осадков. Температура днем по всей стране будет плюсовой.

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Такими метеорологическими данными на своем Telegram-канале поделилась синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что более сильные дожди ожидаются на востоке, юго-востоке, Полтавщине и части Днепропетровщины. На западе страны осадки будут наименее интенсивными из-за влияния антициклона Feuka.

В целом Украина будет под влиянием холодного атмосферного фронта. Ветер северный, с сильными порывами.

При этом температура ожидается сравнительно высокой: в течение дня +2...+7 градусов, в восточной части страны. В Полтавской и Днепропетровской областях будет свежее, 0...+4 градуса.

В Киеве во вторник синоптик прогнозирует небольшие осадки, порывистый ветер и дневную температуру воздуха в пределах +1...+3 градусов.

Добавим, что Укргидрометцентр также прогнозирует осадки в виде дождя и мокрого снега практически во всех областях. Исключения – Волынская, Ривненская, Закарпатская, Одесская области, где вероятны разве что небольшие дожди.

Как писал OBOZREVATEL:

– Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что погода в Украине может компенсировать все теплые дни, которые были среди зимы, в феврале или марте.

– В то же время народный синоптик Владимир Деркач считает: в третьей декаде февраля может быть от двух до четырех дней мороза, но потом днем уже будет чувствоваться дыхание весны.

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