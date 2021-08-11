Украина окажется во власти похолодания: где ожидаются дожди и грозы

Погода в Украине в четверг, 12 августа, будет сухой в большинстве регионов и относительно прохладной – средняя температура днем по стране прогнозируется на уровне +24...+26 градусов. На востоке и местами на юге ожидаются дожди и грозы, а также сильные порывы ветра.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Так, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях объявлен первый уровень опасности (потенциально опасные погодные условия).

В то же время в Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Видео дня

Наиболее низкие градусы прогнозируют в западной части Украины. В четверг днем там будет от +23 до +26 (на Закарпатье от +25 до +27 градусов). Осадков не предвидится.

В центральных регионах синоптики ожидают от +24 до +27. На севере еще теплее – в среднем от +25 до +28 градусов. Дождь в этих областях маловероятен.

На юге и востоке будет от +28 до +30 градусов (при этом в Запорожье и Днепре прохладнее, от +25 до +28).

Грозы ожидаются в Крыму, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях.

В Киеве погода будет сухой. Воздух днем прогреется от +24 до +26 градусов.

Предлагаем посмотреть прогноз погоды в Украине на четверг, 12 августа, с Алисой Мярковской, по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко заявила, что на Украину надвигается антициклон Elfi, который спровоцирует повышение температуры.