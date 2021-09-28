Тепло и утренние туманы: антициклон принес в Украину сухую погоду. Карта

В Украине в среду, 29 сентября, погода будет относительно теплой, без осадков. Ночью и утром на севере и в Карпатах местами прогнозируется туман.

Как сообщается на Facebook-странице Украинского гидрометеорологического центра, страна окажется под влиянием антициклона, а точнее – южной его части. Синоптики пояснили, что прогноз о тумане был сделан, опираясь на данные о температурной инверсии, полученные метеорологическими зондами. Такие погодные условия специалисты назвали типичными для осени в Украине.

Во всех регионах, согласно прогнозу, будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь возможен только на Закарпатье и в Карпатах ночью, но в целом по стране будет сухо.

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Ветер в среду будет северо-восточным (в западных областях – юго-восточным), 5-10 м/с.

Ночью температура может опуститься до 2-7 градусов тепла, но в южной части будет теплее – 6-11 выше нуля в темную пору суток.

Днем в среднем по Украине будет 10-15 теплых градусов (на юге ​​14-19).

Тепло ожидается и на Закарпатье, где ночью воздух прогреется до 13, а днем – даже до 20 выше нуля, тогда как в горных районах будет только +2 ночью и до +9 градусов днем.

Что касается погоды в Киевской области, то на сайте Укргидрометцентра указано: ночью термометр покажет там от 4 до 6, а днем – от 12 до 14 градусов тепла.

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