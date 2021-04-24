Погода на Вербное воскресенье: синоптики рассказали, кого накроет дождями. Карта

В Вербное воскресенье, 25 апреля, погода в Украине будет прохладной, часть страны накроет дождями, тогда как в остальных регионах ожидается солнечная погода. Ночью почти на всей территории, кроме южных регионов, будут заморозки.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадки прогнозируются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. В остальных регионах будет сухо.

Температура воздуха на западе страны днем – от 6 до 9 градусов тепла, а ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В северных регионах температура днем будет +7+9 градусов, ночью 0-3 градуса. На востоке Украины днем будет несколько теплее – от 9 до 14 градусов выше нуля, а ночью – -1-3 градуса.

Выше столбики термометров поднимутся на юге страны. Днем там ожидается от 11 до 14 градусов тепла, а ночью – +2 +5.

Напомним, согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, на Пасху в Украине будет преимущественно теплая погода. Он отметил, что в конце апреля температура начнет подниматься, а кратковременные осадки уже не испортят общей картины.

Также, согласно прогнозам Укргидрометцентра, в Украине с 24 по 27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура снизится до -5.

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